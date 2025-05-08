Выпуски Adrenalin 25.5.1 сформированы для видеокарт семейств RDNA, Polaris и Vega.

AMD выпустила новый драйвер Adrenalin версии 25.5.1, обеспечивающий поддержку видеокарты Radeon RX 9070 GRE на операционных системах Windows 10 и 11, для Linux драйвер с поддержкой данной видеокарты ожидается в конце текущего месяца, сообщает Neowin. Помимо поддержки нового оборудования, обновление добавляет поддержку будущих игр, Doom: The Dark Ages и F1 25, включает дополнительные расширения Vulkan.

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Одной из ключевых особенностей этого релиза является поддержка технологии масштабирования изображения на основе искусственного интеллекта FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4) в большем количестве игр. Новые игры, получившие поддержку FSR 4, среди прочего включают Ghost of Tsushima и Warhammer 40000: Darktide, полный список:

Ghost of Tsushima

Frostpunk 2

Everspace 2

Fort Solis

Warhammer 40000: Darktide

The Finals

Influx Redux

Также компания выпустила профили HYPR-RX для игр Marvel's Spider-Man 2, Marvel Rivals, Grand Theft Auto V Enhanced, Kingdom Come Deliverance II и Path of Exile 2; исправлены ошибки и проблемы:

На устройствах с процессорами Ryzen AI Max и Max+ исправлена проблема с невозможностью обнаружения камеры после установки драйвера со сбросом настроек

На системах, в которых был произведён апгрейд с заменой видеокарты на решение из серии Radeon RX 9070, установка чат-бота AMD Chat может зависать на отметке 0%

Вылеты в результате утечки памяти во время использования SteamVR, дополнительно рекомендуется отключить опцию Motion Smoothing

Вылеты в Metro Exodus Enhanced Edition и Civilization VII, в последнем случае проблемы наблюдались при включении технологии Anti-Lag

Обновлённый драйвер можно загрузить с официального сайта AMD, причём новая версия программного обеспечения доступна и владельцам видеокарт серий Polaris и Vega — для видеокарт этих серий сформированы отдельные пакеты.