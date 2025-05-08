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Moleculo
Драйвер AMD Adrenalin 25.5.1 получил поддержку Radeon RX 9070 GRE и FSR 4 в новых играх
Выпуски Adrenalin 25.5.1 сформированы для видеокарт семейств RDNA, Polaris и Vega.

AMD выпустила новый драйвер Adrenalin версии 25.5.1, обеспечивающий поддержку видеокарты Radeon RX 9070 GRE на операционных системах Windows 10 и 11, для Linux драйвер с поддержкой данной видеокарты ожидается в конце текущего месяца, сообщает Neowin. Помимо поддержки нового оборудования, обновление добавляет поддержку будущих игр, Doom: The Dark Ages и F1 25, включает дополнительные расширения Vulkan.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

Одной из ключевых особенностей этого релиза является поддержка технологии масштабирования изображения на основе искусственного интеллекта FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4) в большем количестве игр. Новые игры, получившие поддержку FSR 4, среди прочего включают Ghost of Tsushima и Warhammer 40000: Darktide, полный список:

  • Ghost of Tsushima
  • Frostpunk 2
  • Everspace 2
  • Fort Solis
  • Warhammer 40000: Darktide
  • The Finals
  • Influx Redux

Также компания выпустила профили HYPR-RX для игр Marvel's Spider-Man 2, Marvel Rivals, Grand Theft Auto V Enhanced, Kingdom Come Deliverance II и Path of Exile 2; исправлены ошибки и проблемы:

  • На устройствах с процессорами Ryzen AI Max и Max+ исправлена проблема с невозможностью обнаружения камеры после установки драйвера со сбросом настроек
  • На системах, в которых был произведён апгрейд с заменой видеокарты на решение из серии Radeon RX 9070, установка чат-бота AMD Chat может зависать на отметке 0%
  • Вылеты в результате утечки памяти во время использования SteamVR, дополнительно рекомендуется отключить опцию Motion Smoothing
  • Вылеты в Metro Exodus Enhanced Edition и Civilization VII, в последнем случае проблемы наблюдались при включении технологии Anti-Lag

Обновлённый драйвер можно загрузить с официального сайта AMD, причём новая версия программного обеспечения доступна и владельцам видеокарт серий Polaris и Vega — для видеокарт этих серий сформированы отдельные пакеты.

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#amd #драйверы
Источник: neowin.net
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