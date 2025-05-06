Материнская плата устанавливается в корпус с поворотом на 90 градусов, портами ввода-вывода вниз.

Компания COUGAR анонсировала новые необычные компьютерные корпуса OmnyX с нестандартной компоновкой, сообщает TechPowerUp. Конструкция корпуса Omnidirectional Dynamic Flow (ODF) обеспечит обзор компонентов независимо от положения на столе, корпус можно поставить слева от пользователя, справа или спереди — во всех случаях можно будет лицезреть внутреннее строение системы. Положение корпусных USB-разъёмов и управляющих элементов тоже можно отрегулировать в зависимости от взаимного расположения корпуса и пользователя, в числе корпусных USB-разъёмов: два USB 3.2 Gen 2 Type-C и четыре USB 3.0 Type-A.

Источник изображения: Cougar

Материнская плата устанавливается в корпус с поворотом на 90 градусов, портами ввода-вывода вниз, поддерживаются платы с подключением кабелей на тыльной стороне. В нижней части есть секция для прокладки и подключения всех внешних кабелей к материнской плате, видеокарте и прочим компонентам. Кабели можно вывести по разные стороны от корпуса, предусмотрены специальные гребёнки для аккуратной укладки и отделения кабелей друг от друга. Поскольку материнская плата устанавливается с поворотом на 90 градусов, видеокарта тоже повёрнута, как и другие устройства PCI Express. Для видеокарты предусмотрено два положения: её можно просто подключить к материнской плате напрямую, либо повернуть фронтальной панелью к стенке корпуса, подключив уже через райзер. Райзер в комплект корпуса не входит.

Источник изображения: Cougar

Источник изображения: Cougar

В числе прочих особенностей модульная конструкция со съёмными панелями для вентиляторов, радиаторов систем жидкостного охлаждения, устройств хранения данных и блока питания, поддержка четырёх вентиляторов с диаметром крыльчатки 160 мм — фирменные уже входят в комплект, с подсветкой и скоростью вращения до 1200 об/мин. Также отмечается наличие съёмных сегментов с разной отделкой для кастомизации, универсального концентратора для управления скоростью вращения и подсветкой вентиляторов. Корпуса появятся в июне.