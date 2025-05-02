Комплект успешно протестировали на материнской плате ASUS ROG Crosshair X870E APEX.

G.SKILL продемонстрировала новый комплект оперативной памяти DDR5-8400 из двух модулей суммарным объёмом 128 ГБ. Компания называет такой вариант идеальным выбором для энтузиастов и профессионалов, которым одновременно требуется и высокая скорость, и большая ёмкость памяти, например, для разработки в сфере искусственного интеллекта, создания контента и прочих профессиональных рабочих нагрузок.

Источник изображения: G.SKILL

Работа комплекта была проверена на материнской плате ASUS ROG Crosshair X870E APEX с процессором AMD Ryzen 9 9950X3D. Судя по снимку, температура памяти во время стресс-тестирования не превышала 41 градус по Цельсию, а задержки были настроены по «формуле» 44-58-58-94 CR1.

Источник изображения: G.SKILL

Модули нового комплекта основаны на чипах компании SK hynix, компания не уточнила, когда ожидать новый комплект в продаже. Не так давно G.SKILL представила для платформы AMD комплект памяти DDR5-6000 общим объёмом 256 ГБ и комплекты DDR5-8000 с двумя модулями по 64 ГБ.