Больше всего подорожала Xbox Series X со встроенным накопителем объёмом 2 ТБ

Microsoft подтвердила повышение цен на консоли Xbox Series X и S по всему миру с 1 мая, ссылаясь на «рыночные условия» и растущие затраты на разработку, сообщает Eurogamer. Изменения также затронут цены некоторых новых игр производства внутренних студий, которые за рубежом теперь будут стоить 79,99 долларов США. Эти корректировки происходят на фоне сообщений о снижении продаж устройств Xbox и представляют собой усилия Microsoft по увеличению рентабельности своего игрового подразделения.

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В США Xbox Series X теперь будет продаваться по цене 599,99 долларов — увеличение на 100 долларов. Вариант Xbox Series S со встроенным накопителем на 512 ГБ подорожал до 379,99 долларов — на 80 долларов США. Больше всего подорожала модель Xbox Series X со встроенным накопителем объёмом 2 ТБ, теперь она стоит 729,99 долларов США и дороже Sony PS5 Pro, официальная цена которой 699 долларов.

Повышение цен распространяется не только на консоли; некоторые контроллеры и гарнитуры тоже немного подорожают. Однако стоимость подписок Xbox Game Pass остаётся неизменной. Решение Microsoft повысить цены на игры будет применяться к новым играм собственного производства, начиная с этого праздничного сезона. Ожидается, что это изменение повлияет на крупные релизы, такие как новая Call of Duty.

Несмотря на снижение продаж оборудования, доходы игрового подразделения Microsoft продолжают расти благодаря таким популярным играм, как Call of Duty, Minecraft и подпискам Game Pass.