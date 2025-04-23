В одной из протестированных моделей температура Hotspot в зоне VRM превысила 100 градусов по Цельсию.

На многих моделях видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 серии наблюдаются высокие температуры в отдельных точках подсистемы питания, сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на исследование лаборатории Igor’s LAB. Специалист изучил две видеокарты: Palit GeForce RTX 5080 Gaming Pro OC и PNY GeForce RTX 5070 OC. В первом случае температура самой горячей точки подсистемы питания во время тестирования достигла 80,5 градусов по Цельсию, во втором — 107,3 градусов по Цельсию. В обоих случаях средняя температура графического процессора под нагрузкой находилась около отметки 70 градусов по Цельсию.

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Специалист утверждает, что такие высокие температуры в отдельных точках подсистемы питания могут наблюдаться на многих моделях видеокарт, даже RTX 5060 Ti, и считает, что температуры, близкие к 80 градусам по Цельсию, могут ускорить процессы старения компонентов, а значит, сократить срок службы видеокарт. В числе причин высоких температур: плотная компоновка печатных плат и недостаточно хорошо продуманная система охлаждения, отсутствие теплоотвода на заднюю панель (бэкплейт). В частности, гораздо более высокая температура горячей точки на менее мощной RTX 5070 от PNY объясняется меньшим количеством фаз и компоновкой всех компонентов подсистемы питания в одной области, в то время как в Palit GeForce RTX 5080 Gaming Pro OC фаз больше и подсистема питания распределена по разным сторонам от графического процессора.

Тестирование PNY GeForce RTX 5070 OC. Источник изображения: Igor's LAB

Модификация рассматриваемых видеокарт позволила заметно снизить температуру: специалист реализовал отвод тепла на бэкплейт видеокарт, заполнив пространство между ним и печатной платой в зоне VRM пластичным термоинтерфейсом. В тех же условиях тестирования температура самой горячей точки в подсистеме питания Palit GeForce RTX 5080 Gaming Pro OC составила 70,3 градуса по Цельсию; в PNY GeForce RTX 5070 OC около 95 градусов по Цельсию, что всё ещё довольно много.

Также специалист раскритиковал документацию NVIDIA по тепловому проектированию видеокарт GeForce RTX 40 серии, отметив, что многие параметры указаны для идеальных условий окружающей среды, а не для наихудшего сценария.