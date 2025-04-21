На одной из тестовых плат все четыре модуля удалось разогнать до 7000 МТ/с.

Компания G.SKILL объявила о комплекте оперативной памяти DDR5-6000 с четырьмя модулями UDIMM по 64 ГБ каждый. Комплект предназначен для высококлассных материнских плат AMD с чипсетами X870 и X870E, новых процессоров AMD Ryzen 9000. На модули записаны профили разгона AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking) со скоростью 6000 МТ/с и таймингами 32-44-44-126 CR1. В основе модулей чипы памяти от компании SK hynix.

Источник изображения: G.SKILL

Стабильность работы комплекта была проверена на тестовых системах с материнской платой ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO и процессором AMD Ryzen 7 9800X3D, со связкой MSI MPG X870E Carbon и AMD Ryzen 9 9900X. Память успешно разогнали до 6400 МТ/с на уже упомянутой плате от ASUS и плате MSI MAG B850M Mortar WiFi. Более того, на плате MSI MEG X870E GODLIKE комплект удалось разогнать до скорости 7000 МТ/с — все четыре модуля разом. Первичные тайминги в последнем случае были настроены на значения 38-50-50-126 CR1.

Источник изображения: G.SKILL

Источник изображения: G.SKILL

Источник изображения: G.SKILL

Источник изображения: G.SKILL

В G.SKILL сообщили, что это первый в мире комплект с таким сочетанием ёмкости и скорости. Сроки появления в продаже и цены компания не уточнила.