В Amuse 3.0 доступно более 100 оптимизированных ИИ-моделей.

AMD объявила о выпуске новой версии набора программного обеспечения Amuse под номером 3.0 для локальной генерации изображений и коротких видео при помощи искусственного интеллекта (ИИ) с ускорением на поддерживаемых процессорах AMD Ryzen AI и видеокартах Radeon RX, сообщает TechPowerUp.

Источник изображения: AMD, TechPowerUp

Программное обеспечение разрабатывается в сотрудничестве с компанией TensorStack AI и предоставляет доступ к обширной библиотеке ИИ моделей, специально оптимизированных для запуска на оборудовании AMD. В библиотеке насчитывается более сотни различных моделей, включая модели семейства Stable Diffusion 3.5 и FLUX для генерации изображений по текстовому описанию. Помимо генерации изображений доступна генерация видео в низком разрешении длиной до 2…6 секунд, а также обработка изображений и видео с помощью нейронных фильтров.

Для поддержки Amuse 3.0 и оптимизированных ИИ моделей выпущен новый графический драйвер AMD Software: Adrenalin Edition 24.30.31.05. Это предварительная (Preview) версия драйвера. В списке изменений также содержится информация о двух исправленных проблемах: проявившееся в драйверах Adrenalin 25.3.1 снижение производительности видеокарт Radeon серии 7000 и процессоров AMD Ryzen AI серии 300 в ИИ нагрузках, связанных с DirectML/GenAI моделями; артефакты на изображениях, сгенерированных некоторыми диффузионными моделями на видеокартах Radeon серии 9000.