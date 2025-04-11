Для видеокарт используют нестандартные печатные платы, отобранные графические процессоры и крупные системы охлаждения.

Zotac выпустила в Китае две новые премиальные модели видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5080 и 5070 Ti в линейке под названием Apocalypse. Дизайн видеокарт создавался в сотрудничестве со студией 贝尔MOD Studio и вдохновлён фантастическими боевыми роботами, так называемыми «мехами» (mecha).

Источник изображения: Zotac

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Основные цвета, используемые в дизайне, белый и чёрный, также присутствуют золотистые вставки, ARGB кольцо вокруг центрального вентилятора на передней панели и ARGB подсветка логотипа на боковой панели. Подсветка настраиваемая и синхронизируемая, поддерживаются различные эффекты.

Источник изображения: Zotac

По информации Zotac, графические процессоры для этих моделей видеокарт проходят дополнительные испытания и тщательно отбираются, благодаря чему можно рассчитывать на более высокий потенциал разгона. Частично этот потенциал раскрывает производитель —видеокарты с приставкой OC разогнаны на заводе. Тактовая частота RTX 5080 Apocalypse OC в режиме ускорения повышена до 2730 МГц при эталонном значении NVIDIA 2615 МГц, а RTX 5070 Ti Apocalypse OC — до 2572 МГц при эталонном значении 2452 МГц.

Источник изображения: Zotac

Рассматриваемые модели оснащаются крупной системой охлаждения Zotac Ice Core 2.0 с тремя вентиляторами диаметром 100 мм, восемью композитными тепловыми трубками Ice Pulse 3.0 диаметром 8 мм, испарительной камерой для отвода тепла от графического процессора и чипов памяти, а также плотным пакетом никелированных рёбер. Система охлаждения занимает три слота расширения, даже чуть больше. Также в числе преимуществ нестандартная печатная плата с подсистемой питания, реализованной по схеме 18+3.