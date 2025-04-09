Как минимум, преимущество новых процессоров в более высоких частотах.

В продаже на одной из китайских торговых площадок был замечен ноутбук от компании ASUS с неанонсированным процессором AMD Ryzen 9 8940HX, сообщает VideoCardz. По информации ресурса, анонс AMD ожидали на выставке CES 2025, но по какой-то причине он был отменён, а партнёры компании, которые успели упомянуть эти процессоры в своих объявлениях, вскорости их удалили. Тем не менее, похоже, серия не отменена и новые ноутбуки с процессорами серии 8000HX начинают появляться в продаже.

Источник изображения: ASUS China

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Замеченный ноутбук — одна из новых моделей ASUS ROG STRIX 2025 года. Конфигурация также включает 16 ГБ оперативной памяти, терабайтный накопитель, видеокарту NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti для ноутбуков и 16-дюймовый дисплей с разрешением 2,5K и частотой обновления 240 Гц.

Источник изображения: Gucheng Hardware, VideoCardz

Серия AMD Ryzen 8000HX — это обновлённые (Refresh) процессоры семейства Dragon Range, которое первоначально было представлено в рамках серии Ryzen 7000HX — адаптации настольных Ryzen 7000 для использования в ноутбуках. В частности, процессоры «пересажены» в корпус BGA и настроены на работу при более жёстких ограничениях энергопотребления. Преимущества обновлённой линейки Ryzen 8000HX над предыдущей 7000HX официально не назывались. Судя по спецификациям Ryzen 9 8940HX, это, как минимум, более высокая тактовая частота.

Источник изображения: ASUS China

AMD Ryzen 9 8940HX — это 16-ядерный 32-поточный процессор с ядрами Zen 4 и пиковой частотой в режиме ускорения 5,3 ГГц. Процессор оснащён 64 МБ кэш-памяти 3-го уровня.