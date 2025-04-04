Ранее полная мощность модели была ограничена лимитом 400 Вт.

ASUS выпустила новый BIOS для видеокарт ROG ASTRAL RTX 5080 с возможностью увеличить лимит общей мощности (Total Graphics Power, TGP) до 450 Вт, сообщает VideoCardz. Изначально на этих видеокартах мощность можно было увеличить до 400 Вт, что уже немало, учитывая лимит 360 Вт на стандартных моделях. Тем не менее, уже тогда существовала одна модель с возможностью повышения TGP до 450 Вт, RTX 5080 GAMING от GIGABYTE, теперь и ASUS предлагает аналогичную возможность со своей премиальной моделью ROG ASTRAL RTX 5080.

Источник изображения: ASUS

Если ориентироваться на результаты сравнительного тестирования различных моделей RTX 5080 специалистами TechPowerUp, производительность варианта GAMING от GIGABYTE увеличилась на 2% при повышении лимита мощности с 360 до 450 Вт. Поэтому вряд ли можно ожидать значимого прироста производительности при повышении лимита с 400 до 450 Вт в случае с ROG ASTRAL RTX 5080 от ASUS. Тем не менее, энтузиасты и любители разгона наверняка будут рады этому бонусу, тем более, что игровые видеокарты семейства Blackwell пока что показывают отличный разгонный потенциал.