Суммарный объём 128 ГБ, задержки CL44-58-58.

G.SKILL анонсировала новые комплекты памяти Trident Z5 Royal с высокой ёмкостью и скоростью. Компания представляет двухканальные комплекты с двумя модулями по 64 ГБ, которые работают на скорости до 8000 МТ/с при задержках CL44, отвечая потребностям пользователей, которым требуется увеличенный объём памяти для ресурсоёмких приложений.

Источник изображения: G.SKILL

Основное внимание в объявлении уделено новому двухканальному комплекту G.SKILL суммарным объёмом 128 ГБ, оптимизированному для работы на скорости до 8000 МТ/с при задержках CL44-58-58. Эта конфигурация была протестирована на материнской плате ASUS ROG CROSSHAIR X870E APEX в сочетании с процессором AMD Ryzen 9 9950X.

Компания выпускает новый комплект на фоне возрастающих потребностей пользователей в большом объёме памяти. Двухканальные комплекты объёмом 48 и 96 ГБ становятся все более распространёнными, предлагая пользователям больше вариантов выбора, по сравнению с традиционными конфигурациями с двумя модулями по 16 и 32 ГБ.

«Это первый в мире комплект памяти DDR5 с модулями большой ёмкости 64 ГБ, который достиг экстремального уровня разгона DDR5-8000, установив новый рубеж для высокопроизводительных вычислений, создания контента, приложений искусственного интеллекта и сложных рабочих нагрузок на рабочих станциях», — сообщает G.SKILL.

Кроме того, G.SKILL также продемонстрировала работу двухканального комплекта суммарным объёмом 64 ГБ (32 ГБ x2) со скоростью 9000 МТ/с при таймингах CL48-64-64 на материнской плате ASUS ROG MAXIMUS Z890 APEX с процессором Intel Core Ultra 7 265K.

Хотя G.SKILL анонсировала эти высокопроизводительные комплекты, конкретные даты выхода и информация о ценах пока не подтверждены.