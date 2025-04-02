Может вместить до 11 устройств хранения данных.

AOOSTAR готовится к выпуску WTR Max — сетевого хранилища (NAS) с процессором AMD Ryzen 7 PRO 8845HS семейства Hawk Point. Компания открыла предварительные заказы и планирует начать отправку систем с 10 мая, сообщает Liliputing. Эта система предназначена для создания сетевого хранилища со значительной ёмкостью и производительностью, сочетая отсеки для 3,5-дюймовых накопителей и слоты для M.2 накопителей.

Источник изображения: AOOSTAR, Liliputing

AOOSTAR WTR Max поддерживает до 128 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 благодаря двум слотам SODIMM и может вместить до 11 устройств хранения данных с помощью шести 3,5-дюймовых отсеков и пяти разъёмов M.2 для твердотельных накопителей формата 2280. Три из пяти разъёмов M.2 подключены к шине PCIe 4.0 x2, ещё два — к шине PCIe 4.0 x1. Процессор семейства AMD Ryzen PRO обеспечивает поддержку памяти с коррекцией ошибок. Варианты подключения внешних устройств включают порт OCuLink (горячая замена на этом порту не поддерживается).

Источник изображения: AOOSTAR, Liliputing

Система имеет надёжную систему охлаждения с четырьмя вентиляторами и испарительной камерой, корпус выполнен из металла и имеет размеры 249×245×195 мм. Спереди на корпусе располагается ЖК-дисплей для мониторинга различных системных показателей с помощью фирменного приложения AOOSTAR-NAS, совместимого как с операционными системами Windows, так и Linux.

Источник изображения: AOOSTAR, Liliputing

AOOSTAR WTR Max была впервые анонсирована ранее в этом году и вызвала значительный интерес как высокопроизводительное NAS-решение для пользователей с высокими требованиями к ёмкости и скорости хранилища. Для справки: за рубежом система доступна для предварительного заказа по цене 699 долларов США.