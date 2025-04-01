Компактный двухслотовый вариант и более крупная модель в белом цвете.

ZOTAC расширяет фирменную линейку GeForce RTX 5070 Ti, добавляя новые модели в семейство SOLID: компактную версию Small Form Factor (SFF) и вариант с белой расцветкой, — сообщает VideoCardz. Это следует за первоначальным выпуском моделей SOLID и SOLID CORE в рамках линейки GeForce RTX 50 от ZOTAC, а также моделей XGAMING для рынка Азии. Выпуск новых вариантов направлен на расширение ассортимента на глобальном рынке.

ZOTAC GAMING GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF. Источник изображения: ZOTAC

ZOTAC GAMING GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF. Источник изображения: ZOTAC

ZOTAC GAMING GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF (non-OC/OC) — модели с двухслотовой конструкцией и двухслотовым кронштейном с видеовыходами. Вариант отличается как от оригинальных моделей SOLID, занимающих 3,5 слота расширения, так и от SOLID CORE, занимающих 2,5 слота расширения, но использующих при этом трёхслотовый кронштейн с видеовыходами. Новая модель с белой расцветкой получила название ZOTAC GAMING GeForce RTX 5070 Ti SOLID CORE OC White Edition и как раз-таки основана на модели SOLID CORE — занимает 2,5 слота расширения, но использует трёхслотовый кронштейн с видеовыходами.

Несмотря на различия в размерах и внешнем виде, все модели GeForce RTX 5070 Ti серии SOLID имеют идентичные спецификации. Если модель разогнана на заводе, тактовая частота её графического процессора в режиме ускорения (Boost) повышена до 2482 МГц, если заводского разгона нет — тактовая частота ускорения 2452 МГц. Заявленное энергопотребление видеокарт: 300 Вт.

ZOTAC GAMING GeForce RTX 5070 Ti SOLID CORE OC White Edition. Источник изображения: ZOTAC

ZOTAC GAMING GeForce RTX 5070 Ti SOLID CORE OC White Edition. Источник изображения: ZOTAC

Отмечается, что только оригинальная модель SOLID с 3,5-слотовым кулером комплектуется адаптером питания с одного 16-контактного на три 8-контактных коннектора PCIe, что потенциально отражает её сходство с RTX 5080 в исполнении SOLID. Рассматриваемые в новости модели комплектуются адаптером с одного 16-контактного на два 8-контактных коннектора PCIe.

Система наименования в серии SOLID остаётся несколько запутанной, пишет VideoCardz. Потребители, отдающие предпочтение компактным размерам, получат выгоду от новой двухслотовой версии SOLID SFF, а те, кто ищет видеокарту для белой сборки, могут обратить внимание на новый вариант SOLID WHITE.