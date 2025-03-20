Ранее предполагалось, что видеокарты могут появиться в марте.

Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti в версиях на 8 и 16 ГБ появятся не ранее середины апреля, а RTX 5060 — не ранее середины мая. Об этом пишет VideoCardz со ссылкой на китайский форум Board Channels, после того, как слухи об анонсе перечисленных графических ускорителей в марте не подтвердились: ранее сообщалось, что NVIDIA анонсирует видеокарты 13 марта или во время проведения конференции GTC 2025.

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Точные даты не называются, поэтому есть большая вероятность дальнейшей корректировки планов по выпуску рассматриваемых видеокарт. Официально они ещё не анонсированы, их характеристики неизвестны, однако инсайдеры приписывают RTX 5060 Ti 4608 CUDA ядер, а RTX 5060 — 3840 CUDA ядер. Все варианты должны оснащаться GDDR7 памятью со 128-битной шиной. Периодически в Сети появляются слухи о 12-гиговом варианте RTX 5060, но, скорее всего, видеокарта получит 8 ГБ видеопамяти, хотя нельзя исключать, что в будущем может выйти обновление с увеличенным видеобуфером.

Помимо RTX 5060 в новой серии игровых видеокарт может появиться RTX 5050, её приписывают 2560 CUDA ядер и 8 ГБ видеопамяти GDDR6. На данный момент нет никакой новой информации о RTX 5050.

Конкурировать новые видеокарты NVIDIA GeForce класса 60 должны с видеокартами AMD Radeon RX 9060 и 9060 XT. Ожидается, что AMD тоже представит варианты с разным объёмом видеопамяти, 8 и 16 ГБ. Глобально AMD не анонсировала RX 9060 и 9060 XT, но по информации с локального мероприятия в Китае, их могут выпустить во втором квартале этого года.