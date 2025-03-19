Всего было поставлено более 200000 видеокарт.

Спрос на новейшие видеокарты AMD Radeon RX 9070 и RX 9070 XT оказался очень высоким: по неподтверждённой информации, продано большинство видеокарт из первоначальных поставок суммарным объёмом более 200000 единиц, — сообщает TechPowerUp со ссылкой на информацию ресурса Benchlife, авторы которого побывали на мероприятии AI PC Innovation Summit в Пекине.

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«Недавно, 6 марта, были выпущены Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070, основанные на графической архитектуре RDNA 4. Первоначальный мировой объём поставок этих видеокарт, составлявший более 200000 единиц, был практически полностью распродан. Вслед за этим, 12 марта, были выпущены Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9900X3D, предлагающие любителям игр и развлечений более сбалансированный и комплексный прирост производительности», — пишет Benchlife.

Запасы видеокарт быстро иссякли и на данный момент доступно крайне ограниченное количество видеокарт по завышенным ценам. Так, модели RX 9070 XT в настоящее время продаются по цене до 200 долларов США выше рекомендованной розничной цены AMD. В AMD ожидают, что поставки нормализуются к началу второго квартала. Накануне также сообщалось, что Yeston, партнёр AMD в Китае, прогнозирует стабилизацию поставок после апреля.

Хотя AMD публично призывала партнёров придерживаться рекомендованных розничных цен, компания не вмешивается в их индивидуальные стратегии ценообразования, признавая текущие рыночные условия.