Они будут использоваться в готовых ПК компании.

Компания Lenovo продемонстрировала дизайн двух своих новых моделей видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5090D и 5080, сообщает VideoCardz. Обе оснащены массивной системой охлаждения с тремя вентиляторами, которая занимает больше трёх слотов расширения, предположительно, четыре слота расширения. Видеокарты выполнены преимущественно в тёмно-сером цвете, вентиляторы чёрные, кожух видеокарт, как сообщается, полностью выполнен из металла и изготавливается на ЧПУ станке.

Источник изображения: Lenovo, VideoCardz

Видеокарты оснащены настраиваемой ARGB подсветкой: подсвечивается вентиляционное отверстие на задней металлической пластине, а также наименование видеокарты на боковой части фронтального кожуха.

На изображениях можно обратить внимание, насколько большую площадь занимает графический процессор GB202 в сравнении с GB203. Это видно по расположению конденсаторов на задней части видеокарты, в вырезе бэкплейта.

Точные спецификации видеокарт неизвестны, скорее всего, они соответствуют эталонным значениям NVIDIA, включая полную потребляемую мощность. Для дополнительного питания обе видеокарты оснащены 16-контактными разъёмами 12V-2x6.

Источник изображения: Lenovo, VideoCardz

Источник изображения: Lenovo, VideoCardz

Рассматриваемые видеокарты Lenovo будут использоваться в готовых компьютерах игровой линейки Legion 9000K вместе с процессорами Intel Core Ultra 200. В будущем компания планирует выпустить фирменную GeForce RTX 5070 Ti для создания систем среднего класса. Отдельно видеокарты Lenovo, скорее всего, в продаже не появятся.

NVIDIA GeForce RTX 5090D — это специальная версия RTX 5090 для Китая с теми же характеристиками, но рядом ограничений для снижения вычислительной производительности в определённых задачах, включая задачи, связанные с искусственным интеллектом. По слухам, в числе особенностей и ограничений RTX 5090D невозможность объединения нескольких видеокарт в кластер, невозможность удалённого управления и ограничения разгона. В играх производительность RTX 5090D и 5090 должна быть идентична. Обе предлагают 21760 CUDA ядер и 32 ГБ видеопамяти GDDR7 с общей пропускной способностью 1,79 ТБ/с.

NVIDIA GeForce RTX 5080 не имеет спецверсии для Китая, поскольку укладывается в экспортные ограничения США. Видеокарта предлагает 10752 CUDA ядра и 16 ГБ видеопамяти GDDR7 с общей пропускной способностью 960 ГБ/с.