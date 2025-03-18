Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
LENOVO выпускает видеокарты GeForce RTX 5090D и RTX 5080 LEGION
Они будут использоваться в готовых ПК компании.

Компания Lenovo продемонстрировала дизайн двух своих новых моделей видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5090D и 5080, сообщает VideoCardz. Обе оснащены массивной системой охлаждения с тремя вентиляторами, которая занимает больше трёх слотов расширения, предположительно, четыре слота расширения. Видеокарты выполнены преимущественно в тёмно-сером цвете, вентиляторы чёрные, кожух видеокарт, как сообщается, полностью выполнен из металла и изготавливается на ЧПУ станке.

Источник изображения: Lenovo, VideoCardz

Видеокарты оснащены настраиваемой ARGB подсветкой: подсвечивается вентиляционное отверстие на задней металлической пластине, а также наименование видеокарты на боковой части фронтального кожуха.

На изображениях можно обратить внимание, насколько большую площадь занимает графический процессор GB202 в сравнении с GB203. Это видно по расположению конденсаторов на задней части видеокарты, в вырезе бэкплейта.

Точные спецификации видеокарт неизвестны, скорее всего, они соответствуют эталонным значениям NVIDIA, включая полную потребляемую мощность. Для дополнительного питания обе видеокарты оснащены 16-контактными разъёмами 12V-2x6.

Источник изображения: Lenovo, VideoCardz

Источник изображения: Lenovo, VideoCardz

Рассматриваемые видеокарты Lenovo будут использоваться в готовых компьютерах игровой линейки Legion 9000K вместе с процессорами Intel Core Ultra 200. В будущем компания планирует выпустить фирменную GeForce RTX 5070 Ti для создания систем среднего класса. Отдельно видеокарты Lenovo, скорее всего, в продаже не появятся.

NVIDIA GeForce RTX 5090D — это специальная версия RTX 5090 для Китая с теми же характеристиками, но рядом ограничений для снижения вычислительной производительности в определённых задачах, включая задачи, связанные с искусственным интеллектом. По слухам, в числе особенностей и ограничений RTX 5090D невозможность объединения нескольких видеокарт в кластер, невозможность удалённого управления и ограничения разгона. В играх производительность RTX 5090D и 5090 должна быть идентична. Обе предлагают 21760 CUDA ядер и 32 ГБ видеопамяти GDDR7 с общей пропускной способностью 1,79 ТБ/с.

NVIDIA GeForce RTX 5080 не имеет спецверсии для Китая, поскольку укладывается в экспортные ограничения США. Видеокарта предлагает 10752 CUDA ядра и 16 ГБ видеопамяти GDDR7 с общей пропускной способностью 960 ГБ/с.

#nvidia #видеокарты #lenovo
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пользователь Evandure завершил свой 5 летний проект водяного охлаждения "Goldrush in Bavaria"
3
Digital Foundry предположили, что GTA 5 стала полигоном для технологий, которые появятся в GTA 6
2
15 марта крупнейшее судно в мире «Panzhou 8» впервые отправилось из Яньтая в Нидерланды
1
Samsung Galaxy S25 Edge получит титановый корпус и цену более 1200 евро
+
Honor Magic 7 "Mini" дебютирует с биометрическими данными на уровне iPhone
1
Созданы металлические листы толщиной в несколько атомов, способные изменить электронику
+
AMD Ryzen 7 9800X3D вновь продаются по рекомендованной цене в 479 долларов
+
Realme обновит семь смартфонов, наделив их функцией обходной зарядки
2
Выбросивший жесткий диск с 7500 биткоинами британец обратился в ЕСПЧ
4
Tesla на автопилоте врезалась в стену с нарисованной свободной дорогой
4
Транспортный проект в Астраханской области завершат в 2028 году, спустя 25 лет
+
Металлические листы толщиной в 100 000 раз тоньше волоса способны преобразить электронику
2
В Белом доме назвали вступление Украины в НАТО «невероятно маловероятным»
+
ГАЗ выпустил с конвейера первую партию новых вездеходов «Садко 9»
+
ИИ-ассистент по кодированию отказался писать код и посоветовал пользователю учить программирование
1
Режиссеры «Мстители: Судный день» подтвердили, что смерть Тони Старка – часть истории Доктора Дума
+
Цены на комплектующие для ПК продолжат расти из-за пошлин США против Китая
+
Игровой мини-ПК GMKtec EVO-X2 с графикой Radeon 8060S появится в продаже 18 марта
+
Новые RGB-светодиоды от Sony могут со временем вытеснить с рынка технологию OLED
4
XFX допустила ошибки в спецификациях модели Radeon RX 9070 XT MERCURY без разгона
+

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Март)
125
Итоги гоночного уик-энда 15-16 марта
1
О феноменальной популярности Sony PlayStation 3 в 2025 году
6
Подсчитываем, во сколько обойдется мощный игровой ПК с GeForce RTX 5070 Ti в марте 2025 года
35
Как я полюбил бразильские видеоигры и почему считаю их самыми перспективными в игровой индустрии
3
Какие проблемы мешают делать сверхзвуковые пассажирские самолёты в 2025 году
6
Учёные разработали полноценную биогибридную руку, приводимую в движение настоящими мышцами
+
Трамп инициировал крупную военную кампанию против Йемена для ослабления Ирана
4
Разбираем Lite-версии приложений - спасение для слабых устройств или компромисс с функциональностью
1
Обзор и тестирование процессорной СВО Formula V Line Oasis L360 ARGB WH
5

Сейчас обсуждают

Антон Тутынин
22:27
Так Путину надо с Зеленским в хоккей играть))) Краги чтоб скинули и давай по мордасам друг дружке шлёпать)))
LENOVO выпускает видеокарты GeForce RTX 5090D и RTX 5080 LEGION
RTX 3050=КАЛ,BERNIGAN=ШИЗ
22:25
Я думаю он их в китае оптом закупил.ибо он экономен).подумаешь резина как от покрышек,зато экономично ).Он одну порвал в порыве страсти.и теперь перешел на эконом вариант,эти не рвутся,ток паленой ре...
Подсчитываем, во сколько обойдется мощный игровой ПК с GeForce RTX 5070 Ti в марте 2025 года
Degit22
22:24
Самую главную ошибку на которую жалуются блогеры почнили? Долгие черные экраны во время респауна?
Rockstar Games раскрыла детали последнего патча для GTA 5 Enhanced - какие ошибки исправлены
RTX 3050=КАЛ,BERNIGAN=ШИЗ
22:23
Вот тоже самое и Шишкинс думает.задумчиво поглаживая ослика....везде)
Подсчитываем, во сколько обойдется мощный игровой ПК с GeForce RTX 5070 Ti в марте 2025 года
Evgeny Chezarin
22:22
А что ему еще делать, с кем гулять? Бабы с радеоном ему не подходят, бабы с нвидиа ему не дают. Бабу с 3050 найти крайне трудно. Да и вообще, зачем ему реальная баба, когда есть баба более чем реальна...
Подсчитываем, во сколько обойдется мощный игровой ПК с GeForce RTX 5070 Ti в марте 2025 года
TAMOE BONK
22:18
Зачем SSD на 2 ТБ? Можно взять 1 или 0.5 на систему. + относительно дешёвый HDD на несколько ТБ (3+) до 10 000. В итоге за эту-же цену больше памяти под программы и игры. Ранешние ПК вообще были 128 Г...
Подсчитываем, во сколько обойдется мощный игровой ПК с GeForce RTX 5070 Ti в марте 2025 года
RTX 3050=КАЛ,BERNIGAN=ШИЗ
22:13
Это он свою любовь выгуливает,на ножки то его никто не повелся,у него целый цикл фоток.вульвыч на отдыхе с рез бабой,вульвыч дома с ней же,вульвыч на прогулке.У шешуна такой же цикл,но там семейство о...
Подсчитываем, во сколько обойдется мощный игровой ПК с GeForce RTX 5070 Ti в марте 2025 года
RTX 3050=КАЛ,BERNIGAN=ШИЗ
22:10
Погоди,он еще не придумал .какая у него карта в новой ипостаси))
Подсчитываем, во сколько обойдется мощный игровой ПК с GeForce RTX 5070 Ti в марте 2025 года
Evgeny Chezarin
22:09
Мы тебя видели шиз. Давай фото gpu-z на фоне чата.
Подсчитываем, во сколько обойдется мощный игровой ПК с GeForce RTX 5070 Ti в марте 2025 года
RTX 3050=КАЛ,BERNIGAN=ШИЗ
22:06
так про тебя речь.ты зачем от психиатров сбежал.Расскажи нам за dlss давно не слушали потоки сознания
Подсчитываем, во сколько обойдется мощный игровой ПК с GeForce RTX 5070 Ti в марте 2025 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем