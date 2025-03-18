Производительность в бенчмарках возрастает до 12,75% и выше.

ASUS представила режим AI Cache Boost для процессоров AMD Ryzen серии 9000 и фирменных материнских плат с чипсетами AMD 800 серии, сообщает VideoCardz. Данный режим включает набор оптимизаций, который ускоряет обмен информацией между графическим ускорителем, процессором, его кристаллом ввода-вывода и оперативной памятью, повышая производительность в задачах, связанных с искусственным интеллектом (ИИ), конкретнее — с большими языковыми моделями (Large Language Models, LLM). Ключевой оптимизацией называется разгон тактовой частоты шины Infinity Fabric Clock (FCLK): с 2,0 до 2,1 ГГц.

Источник изображения: ASUS

По результатам внутреннего тестирования систем с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090 и разными процессорами AMD Ryzen X3D, специалисты ASUS сообщают о повышении оценок в бенчмарках Geekbench AI на 4…8%. На системах с видеокартой RTX 4090 удалось добиться повышения оценок на величину до 7,57% в Geekbench AI и на величину до 12,75% в бенчмарках UL Procyon AI Computer Vision.

В ASUS не рекомендуют использовать режим AI Cache Boost для игр. Для повышения игровой производительности компания предлагает режим Turbo Game Mode, который, в частности, отключает многопоточность Simultaneous Multithreading (SMT) и один кристалл с ядрами CCD (Core Complex Die) на процессорах AMD Ryzen 9 9000.

Что интересно, Turbo Game Mode может быть полезен для повышения производительности в задачах, связанных с ИИ. Так, сочетание AI Cache Boost с Turbo Game Mode повышает результаты бенчмарков UL Procyon AI Computer Vision на величину около 11% на системе с процессором AMD Ryzen 9 9900X3D и видеокартой RTX 4090, на величину около 19% на системе с Ryzen 9 9950X3D.

В компании отмечают, что применять режим Turbo Game Mode нужно ситуативно, в определённых сценариях. Прирост производительности можно получить в рабочих процессах, не требующих большого количества потоков. Напротив, если рабочий процесс задействует большое количество ядер и потоков, отключение второго CCD и SMT в Turbo Game Mode пользы не принесёт.