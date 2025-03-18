А также обновлено приложение для отладки.

Intel опубликовала инструментарий, который упростит для разработчиков процесс интеграции технологий Xe Super Sampling 2 (XeSS 2) в игры: пакет SDK (Software Development Kit), плагины для популярных игровых движков и обновлённое приложение для отладки Intel XeSS Inspector — сообщает VideoCardz. В пакет SDK включены три технологии: XeSS-SR (Super Resolution) для масштабирования изображения, XeSS-FG (Frame Generation) для генерации кадров и Xe Low Latency (XeLL) для снижения задержки. Плагины представлены для движков Unreal Engine 4 и 5, а также Unity.

Источник изображения: Intel, VideoCardz

Теоретически, работа XeSS-FG возможна на любых графических решениях с поддержкой шейдерной модели (Shader Model) версии 6.4 и поддержкой инструкций DP4a, две другие технологии привязаны к графическим решениям Intel. Технология снижения задержки XeLL предназначена только для графических решений семейства Intel Arc, а для работы XeSS-FG требуется наличие специальных блоков Intel Xe Matrix Extensions (XMX) для ускорения вычислительных операций с матрицами.

В VideoCardz ожидают, что после публикации этих инструментов внедрение поддержки Intel XeSS 2 в игры ускорится. На сайте Intel приводится список игр с поддержкой XeSS без разделения по версиям набора технологий. Логично, что новые игры должны поддерживать XeSS 2, в частности, поддержка нового набора технологий заявлена для Assassin’s Creed Shadows — новой части популярной франшизы Ubisoft про противостояние Братства ассасинов и Ордена тамплиеров. На этот раз повествование игры развернётся в Японии XVI века. Релиз запланирован на 20 марта.

Intel анонсировала XeSS 2 в декабре 2024 года вместе с первыми дискретными видеокартами семейства Battlemage для настольных ПК: Arc B580 и Arc B570. Генерация кадров — одно из важнейших обновлений, которое позволяет усилить конкуренцию с графическими решениями AMD и NVIDIA не только в настольном сегменте, но и в сегментах, где повышенное внимание уделяется интегрированной графике: мини-ПК, портативные игровые компьютеры и ноутбуки.

Похоже, что исходный код Intel XeSS 2 не опубликован в открытом доступе. Алгоритмы по-прежнему скрыты в предварительно скомпилированных библиотеках, несмотря на то, что первоначально в Intel говорили о XeSS, как о технологии с открытым исходным кодом, отмечают в VideoCardz.