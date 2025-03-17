Можно играть в разрешении 1440p с высокими настройками графики.

YouTube блогер ETA PRIME опубликовал видео с тестированием прототипа не совсем обычного мини-ПК с процессором AMD Ryzen AI MAX+ 395. Блогер не назвал производителя компьютера и на протяжении всего видео старался скрыть конструктивные особенности системы, тем не менее, некоторые подробности стали известны: в отличие от других типовых мини-ПК рассматриваемый прототип крупнее, оснащается тремя вентиляторами и встроенным блоком питания, — сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Nat, Unsplash (отредактировано)

Можно предположить, что данный компьютер предложит больше возможностей расширения, а также большую производительность за счёт встроенного блока питания и более продвинутого охлаждения, по сравнению с более компактными альтернативами. Во всяком случае, компьютер отлично справился с несколькими играми в разрешении 1440p, полагаясь на интегрированную графику Radeon 8060S.

Прототип мини-ПК с процессором AMD Ryzen AI MAX+ 395. Источник изображения: ETA PRIME, YouTube

В Cyberpunk 2077 компьютер обеспечил около 55…60 кадров в секунду на настройках графики «Ультра» без трассировки лучей и 70…80 кадров в секунду на настройках графики «Высоко», также без трассировки. В обоих случаях использовалось масштабирование FSR 2.1 в режиме «Качество».

В Marvels Rivals система обеспечила около 65 FPS на высоких настройках графики без FSR.

Более 90 кадров в секунду наблюдалось при спокойном перемещении по городу в GTA 5 Enchanced на очень высоких настройках графики, при большом количестве эффектов частота кадров падала примерно до 78 кадров в секунду.

В Spider Man 2 на высоких настройках графики с FSR «Качество» блогер продемонстрировал геймплей с частотой кадров более 80 кадров в секунду.

В Doom Eternal на настройках графики Ultra Nightmare без FSR частота кадров превышала 120…130.

Также не возникло каких-либо проблем в играх Mortal Kombat 1 и God of War: Ragnarök, — на высоких настройках графики система обеспечивает 60 кадров в секунду и более.





На текущий момент ассортимент устройств с APU AMD Ryzen AI MAX 300 на рынке довольно скромен, а стоят эти устройства довольно дорого, особенно, если рассматривать флагманские 16-ядерные процессоры AI MAX+ 395, отмечают в VideoCardz. Тем не менее, авторы ресурса полагают, что цены станут более привлекательными, когда на рынке появятся различные мини-ПК от китайских компаний. Многие производители видят потенциал этой платформы, особенно для систем малого форм-фактора.

Ранее мини-ПК с процессорами AMD Ryzen AI MAX 300 представила компания HP, компьютеры планируют выпустить в рамках серии Zbook, также необычные мини-ПК с процессорами Strix Halo представила компания Framework, компьютеры без лишних премудростей назвали Desktop.