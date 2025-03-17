Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
ETA PRIME протестировал прототип мини-ПК с AMD Ryzen AI MAX+ 395 и встроенным блоком питания
Можно играть в разрешении 1440p с высокими настройками графики.

YouTube блогер ETA PRIME опубликовал видео с тестированием прототипа не совсем обычного мини-ПК с процессором AMD Ryzen AI MAX+ 395. Блогер не назвал производителя компьютера и на протяжении всего видео старался скрыть конструктивные особенности системы, тем не менее, некоторые подробности стали известны: в отличие от других типовых мини-ПК рассматриваемый прототип крупнее, оснащается тремя вентиляторами и встроенным блоком питания, — сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Nat, Unsplash (отредактировано)

Можно предположить, что данный компьютер предложит больше возможностей расширения, а также большую производительность за счёт встроенного блока питания и более продвинутого охлаждения, по сравнению с более компактными альтернативами. Во всяком случае, компьютер отлично справился с несколькими играми в разрешении 1440p, полагаясь на интегрированную графику Radeon 8060S.

Прототип мини-ПК с процессором AMD Ryzen AI MAX+ 395. Источник изображения: ETA PRIME, YouTube

  • В Cyberpunk 2077 компьютер обеспечил около 55…60 кадров в секунду на настройках графики «Ультра» без трассировки лучей и 70…80 кадров в секунду на настройках графики «Высоко», также без трассировки. В обоих случаях использовалось масштабирование FSR 2.1 в режиме «Качество».
  • В Marvels Rivals система обеспечила около 65 FPS на высоких настройках графики без FSR.
  • Более 90 кадров в секунду наблюдалось при спокойном перемещении по городу в GTA 5 Enchanced на очень высоких настройках графики, при большом количестве эффектов частота кадров падала примерно до 78 кадров в секунду.
  • В Spider Man 2 на высоких настройках графики с FSR «Качество» блогер продемонстрировал геймплей с частотой кадров более 80 кадров в секунду.
  • В Doom Eternal на настройках графики Ultra Nightmare без FSR частота кадров превышала 120…130.
  • Также не возникло каких-либо проблем в играх Mortal Kombat 1 и God of War: Ragnarök, — на высоких настройках графики система обеспечивает 60 кадров в секунду и более.


На текущий момент ассортимент устройств с APU AMD Ryzen AI MAX 300 на рынке довольно скромен, а стоят эти устройства довольно дорого, особенно, если рассматривать флагманские 16-ядерные процессоры AI MAX+ 395, отмечают в VideoCardz. Тем не менее, авторы ресурса полагают, что цены станут более привлекательными, когда на рынке появятся различные мини-ПК от китайских компаний. Многие производители видят потенциал этой платформы, особенно для систем малого форм-фактора.

Ранее мини-ПК с процессорами AMD Ryzen AI MAX 300 представила компания HP, компьютеры планируют выпустить в рамках серии Zbook, также необычные мини-ПК с процессорами Strix Halo представила компания Framework, компьютеры без лишних премудростей назвали Desktop.

#amd #мини-пк
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Tesla прекращает поставки Cybertruck, поскольку владельцы жалуются на отваливающиеся детали кузова
10
Учёный из Канзаса предполагает, что мы находимся внутри черной дыры
15
Конец поддержки Windows 10 создал для благотворительных организаций США проблему
4
Впервые за последние три года в России официально начали поставлять новые южнокорейские автомобили
+
Nvidia показала три игры с частотой до 500 кадров в секунду на DLSS 4
9
В Санкт-Петербурге продолжается мегапроект по строительству ШМСД
6
Hisense выпустила портативный лазерный проектор M2 Pro 4K с 1,3-кратным оптическим зумом
+
Россия заняла пятое место в топе стран с самыми большими запасами золота
7
Nokia выпустила первую в мире 8K камеру с 360° съёмкой
+
Приложение Google "Найди мое устройство" теперь может отображать местоположение ваших контактов
+
Пользователь Evandure завершил свой 5 летний проект водяного охлаждения "Goldrush in Bavaria"
1
Новая стиральная машина Haier может стирать носки, шорты и пальто одновременно
1
В шутере Counter-Strike 2 одновременно находились более 1,8 млн пользователей — это новый рекорд
+
Новый универсал Lada Iskra представили публике вживую
8
Microsoft подала заявку на регистрацию в России бренда Age of Empires
+
Xiaomi 16 откажется от компактных моделей в пользу большего дисплея и более тонкой конструкции
+
Nvidia обновила технологическую демонстрацию трассировки лучей на базе Unreal Engine 5 - Zorah
1
Компания Porsche представила модернизированный велосипед eBike Sport
+
В Киеве спрогнозировали дефицит газа в 4,5 млрд кубометров из-за повреждения газовой инфраструктуры
6
БАМ продолжает расширяться, оставаясь одним из важнейших транспортных узлов России
+

Популярные статьи

Почему массовый выпуск среднемагистрального самолёта Ту-214 возможен только в 2026 году
19
Итоги гоночного уик-энда 15-16 марта
+
Sony PlayStation 3 или мыловарня — разбираем миф о сложной архитектуре процессоров CELL
15
Как нажимать кнопки удалённо - обзор умной кнопки Tuya и её возможностей
6
Как я полюбил бразильские видеоигры и почему считаю их самыми перспективными в игровой индустрии
1
Разбираем игровой ноутбук MONSTER Tulpar T7 v20.3 и сравниваем с MSI Alpha 15 A4DEK-011RU
76
Как эффективно писать блоги и работать с текстом — практические советы от автора более 1000 статей
9
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Март)
2
Какие проблемы мешают делать сверхзвуковые пассажирские самолёты в 2025 году
2
Разбираем Lite-версии приложений - спасение для слабых устройств или компромисс с функциональностью
+

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
14:58
Так голову из задницы вынь - увидишь.
Почему массовый выпуск среднемагистрального самолёта Ту-214 возможен только в 2026 году
Валерий Агапов
14:54
Что ты доказываешь? Ты лозунги пишешь и не читаешь или не понимаешь ответы. Извини, но у нас с тобой огромный разрыв по знаниям. Так как ты пишут "подсадные" - Ни о чём, лишь бы разогнать движуху. О к...
Пиратство в России, его истоки и способы борьбы с ним
OgoGoLog
14:53
Сегодня был тестовый полёт SJ-100 на отечественных двигателях ПД-8. Т.е. все основные части, необходимые для полёта сделаны в России. Какой-нибудь клоп конечно может докопаться до каких-нибудь условны...
Глава ОАК назвал Россию единственной страной со 100-процентными компетенциями в авиастроении
Женя Безфамильный
14:51
Значит ты нихуя не знаешь о нынешнем автопроме
Tesla прекращает поставки Cybertruck, поскольку владельцы жалуются на отваливающиеся борта
Женя Безфамильный
14:50
Бмв
Tesla прекращает поставки Cybertruck, поскольку владельцы жалуются на отваливающиеся борта
OgoGoLog
14:48
Какой посыл в вашем сообщении?
Глава ОАК назвал Россию единственной страной со 100-процентными компетенциями в авиастроении
Тритон
14:48
Ещё один пейсатель-блогер, написавший 1000+ бесполезных статей.
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Март)
Leonid Sadullaev
14:44
А что, остальные тебе уже давать стали?
Tesla на автопилоте врезалась в стену с нарисованной свободной дорогой
tolya21
14:44
Распилили и откатили:)
Почему массовый выпуск среднемагистрального самолёта Ту-214 возможен только в 2026 году
Робин Гудеичь
14:36
И тем не менее, но десятка реально лучше https://overclockers.ru/blog/molexandr/show/213655/Igrovaya-proizvoditel-nost-AMD-Ryzen-9950X3D-i-9800X3D-v-Windows-10-okazalas-vyshe-chem-v-Windows-11
Что делать после завершения поддержки Windows 10, и почему геймерам придётся перейти на Windows 11
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем