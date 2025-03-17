Модели MERCURY с заводским разгоном (OC) и без него помимо разных тактовых частот графического процессора и разной подсветки имеют ряд других существенных отличий.

Компания XFX признала наличие ошибок в указанных на сайте спецификациях моделей видеокарт AMD Radeon RX 9070 XT флагманской линейки MERCURY после появления жалоб покупателей на несоответствия в характеристиках и конструктивном исполнении видеокарт, сообщает VideoCardz. Оказалось, что модели MERCURY с заводским разгоном (OC) и без него помимо разных тактовых частот графического процессора и разной подсветки имеют ряд других существенных отличий.

AMD Radeon RX 9070 XT в исполнении MERCURY без разгона. Модель оснащена парой 8-контактных разъёмов допонлительного питания. Источник изображения: XFX

Первоначально на сайте компании XFX сообщалось, что модели видеокарт AMD Radeon RX 9070 XT в исполнении MERCURY OC и MECRUCY оснащаются системами охлаждения с испарительной камерой. На деле оказалось, что вариант без заводского разгона испарительной камеры не имеет — теплосъёмником в системе охлаждения является никелированная медная пластина, как в видеокартах из линеек более низкого класса, а именно QUICKSILVER и SWIFT. Кроме этого, исполнения MERCURY OC и MECRUCY отличаются количеством 8-контактных разъёмов дополнительного питания PCIe: у варианта с заводским разгоном их три, а у варианта без разгона — два.

Описание видеокарт AMD Radeon RX 9070 XT в исполнении MERCURY без разгона на сайте XFX до и после правок. Источник изображения: XFX, VideoCardz

Покупателям, которые получили не то, что ожидали, представитель компании XFX на платформе Reddit порекомендовал обратиться по месту приобретения видеокарты. Похоже, решать вопрос с возвратом и заменой покупателям придётся самостоятельно.

Ответ представителя компании XFX на портале Reddit. Источник изображения: Reddit, VideoCardz

На момент написания в спецификации моделей видеокарт AMD Radeon RX 9070 XT в исполнении MERCURY OC и MECRUCY на сайте XFX уже внесены изменения, тем не менее, ещё не все материалы обновлены.

В VideoCardz призывают внимательно изучать особенности видеокарт XFX, называя модельный ряд компании одним из самых запутанных. В частности, при желании приобрести модель с магнитными съёмными вентиляторами, необходимо искать варианты, в наименовании которых присутствует Magnetic Air Edition. А если нравится заниматься моддингом и кастомизацией, и при этом есть доступ к 3D принтеру, модели видеокарт Radeon RX серии 9070 в линейке QUICKSILVER имеют съёмные сегменты на кожухе системы охлаждения, которые можно заменить. Ранее компания опубликовала файлы трёхмерных моделей этих сегментов для печати на 3D принтере.