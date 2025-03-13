Поддержка технологий нейронного рендеринга.

NVIDIA сообщила о внедрении технологий нейронного рендеринга в предварительную версию комплекта для разработки DirectX Agility SDK, которая будет выпущена Microsoft в следующем месяце, пишет Wccftech.

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«Нейронный рендеринг — это будущее графики, и мы рады сотрудничать с Microsoft, чтобы внедрить искусственный интеллект в программируемые шейдеры DirectX. Все разработчики игр могут использовать тензорные ядра, встроенные в графические процессоры GeForce RTX, чтобы обеспечить реализм и производительность нового поколения в играх на Windows», — сказал Джон Спитцер (John Spitzer), вице-президент NVIDIA по технологиям для разработчиков.

«Microsoft добавляет поддержку Cooperative Vectors в DirectX и HLSL, начиная с апрельской предварительной версии. Внедрение нейронного рендеринга в игровой индустрии будет способствовать дальнейшему прогрессу в программировании графики. Раскрытие потенциала тензорных ядер [видеокарт] NVIDIA RTX позволит разработчикам в полной мере использовать RTX Neural Shading для создания более насыщенных и захватывающих впечатлений от [игр] в Windows», — Шон Харгривз (Shawn Hargreaves), менеджер по разработке Direct3D в Microsoft.

На данный момент подробно описаны три варианта использования RTX Neural Shading:

RTX Neural Texture Compression позволяет создавать нейронные представления тысяч текстур менее чем за минуту, до 7 раз сокращая использование видеопамяти по сравнению с обычными методами сжатия текстур.

RTX Neural Radiance Cache теоретически позволяет создавать неограниченное количество непрямых лучей, начиная всего с одного или нескольких отскоков, оптимизируя визуальное восприятие и производительность.

RTX Neural Materials сжимает сложный шейдерный код, обычно зарезервированный для материалов, состоящих из нескольких слоёв, таких как фарфор и шёлк. Он обеспечивает обработку материалов до 5 раз быстрее.

На данный момент речь идёт о превью DirectX Agility SDK, пройдёт некоторое время, прежде чем технологии появятся в релизной версии, а затем придётся подождать, пока разработчики игр начнут добавлять эти технологии в свои игры. Тем не менее, владельцы видеокарт серии GeForce RTX 50 готовы к будущим нововведениям, поскольку новые видеокарты поддерживают RTX Neural Shading.