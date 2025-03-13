Процессоры должны выпустить в этом году.

Intel привезла на выставку Embedded World 2025 процессор из будущего потребительского семейства Panther Lake, сообщает VideoCardz со ссылкой на немецкий ресурс PC Games Hardware. Ранее один из процессоров Panther Lake уже демонстрировался бывшим генеральным директором Пэтом Гелсингером (Pat Gelsinger) на одном из мероприятий, тем не менее, так подробно, как сейчас, его рассмотреть было нельзя.

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Вариант, показанный на Embedded World 2025, является процессором Panther Lake класса H с конфигурацией ядер 4P+8E+4LP. Ожидается, что P и E ядра процессоров Panther Lake основаны на архитектурах Cougar Cove и Skymont, а интегрированная графика — на эффективном варианте архитектуры Xe3 под кодовым названием Celestial.

Источник изображения: PC Games Hardware

По слухам, процессоры предложат интегрированную графику с количеством ядер Xe3 до 12, причём в линейке будет одна или несколько моделей с урезанной графикой для игровых ноутбуков. Особенность в том, что вместо более производительной интегрированной графики данные модели предложат больше линий PCIe 5.0 для подключения дискретной графики: 12 против 4.

Источник изображения: VideoCardz

Процессоры Intel Panther Lake, скорее всего, будут выпущены в рамках серии Core Ultra 300. В числе прочего процессоры оснастят улучшенными нейронными блоками, что позволит повысить совокупную производительность в задачах, связанных с искусственным интеллектом, до 180 триллионов операций в секунду. Для производства процессоров Intel будет использовать ряд собственных технологий: техпроцесс Intel 18A, обратную подачу питания PowerVia, новые транзисторы RibbonFET. Если всё пойдёт по плану, массовое производство процессоров должно начаться во второй половине этого года, в это же время на рынке ожидаются первые ноутбуки с процессорами Panther Lake.