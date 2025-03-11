По слухам, видеокарты представят в ближайшее время.

Французская торговая сеть EvoPC добавила в каталог готовый игровой компьютер Acer Nitro 50 с пока ещё неанонсированной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5060, сообщает VideoCardz. В описании компьютера подтверждается, что RTX 5060 оснащается 8 ГБ видеопамяти GDDR7. Конфигурация с данной видеокартой, процессором Intel Core i7-14700K, 32 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем на 1 ТБ предварительно оценивается в 1589 евро с учётом местных налогов.

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По слухам, NVIDIA собирается анонсировать видеокарты GeForce RTX 5060 и 5060 Ti в ближайшие дни, возможно, вместе с RTX 5050 начального класса. Накануне инсайдер назвал предполагаемые характеристики этих видеокарт, в частности, RTX 5060 приписывают 3840 CUDA ядер и 128-битную шину памяти, энергопотребление видеокарты должно быть ограничено на уровне 150 Вт. Более производительная GeForce RTX 5060 Ti может предложить 4608 CUDA ядер, 8 и 16 ГБ видеопамяти GDDR7 со 128-битной шиной, а RTX 5050 — 2560 CUDA и 8 ГБ GDDR6.

Ожидается, что видеокарты GeForce RTX 5060 и 5060 Ti появятся в продаже в апреле-мае. Возможно, продажи начнутся раньше.