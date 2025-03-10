Можно напечатать собственные на 3D принтере.

Компания XFX подтвердила в социальных сетях, что в конструкции видеокарт Radeon RX 9070 и 9070 XT в фирменном исполнении Quick Silver предусмотрены съёмные элементы, которые можно заменить, сообщает VideoCardz. Это магнитные боковые накладки фронтального кожуха системы охлаждения, которые называются Magnetic Wings. Кроме этого, компания опубликовала файлы трёхмерных моделей накладок, которые могут быть использованы для печати на 3D принтере.

Источник изображения: XFX

Архивы с файлами трёхмерных моделей доступны на официальном сайте компании www.xfxforce.com, ссылку для загрузки можно найти в разделе Support and Downloads на странице каждой конкретной видеокарты линейки Quick Silver. В архиве присутствуют трёхмерные модели различных вариантов накладок, в частности, с логотипом XFX и без него. Похоже, чтобы получить пригодную для установки накладку, недостаточно распечатать её на 3D принтере, потребуется самостоятельно доделать магнитное крепление.

Источник изображения: www.xfxforce.com

В XFX не уточнили, планируют ли выпускать готовые накладки для заинтересованных потребителей, которые не имеют возможности напечатать их на 3D принтере.