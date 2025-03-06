В ПО встроен AMD Install Manager для установки и обновления программного обеспечения AMD, включая драйвера. Повышена ИИ производительность Radeon RX 7000 в некотором ПО.

AMD выпустила программное обеспечение Adrenalin версии 25.3.1, с большим количеством изменений. В первую очередь нужно отметить поддержку новых видеокарт Radeon RX 9070 и 9070 XT, продажи которых за рубежом начинаются сегодня. Кроме этого, поддерживается RX 7650 GRE, выпущенная недавно в Китае, и ряд новейших APU Ryzen: Ryzen Al Max+ 395, Ryzen Al 7 350 и AI 5 340, а также их PRO версии для бизнеса, Ryzen 9 9955HX и 9955HX3D, Ryzen 9 9850HX.

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Для видеокарт AMD серии Radeon RX 9070 реализована поддержка технологии Fidelity FX Super Resolution 4 (FSR 4), Radeon Image Sharpening 2 (RIS 2) для повышения резкости изображения, добавлен локальный чат-бот с возможностями генерации текста и изображений в программном обеспечении Adrenalin. Чат-бот может отвечать на вопросы по оборудованию AMD и управлять настройками ПО. Для видеокарт Radeon RX начиная с серии 6000 и процессоров Ryzen AI серии 300 реализована поддержка генерации кадров на уровне драйвера AMD Fluid Motion Frames 2.1 (AFMF 2.1).

В программное обеспечение добавлен переключатель, который форсирует использование новейшей технологии FSR 4 во всех играх с поддержкой FSR 3.1. Сообщается о внедрении AMD Image Inspector — системы с искусственным интеллектом для улучшения качества игр путём сбора диагностических данных: текста и изображений. В числе прочего: приложение AMD Install Manager для установки и обновления программного обеспечения AMD, включая драйвера.

В драйвере реализована поддержка игр FragPunk и Split Fiction, работа AMD ROCm в WSL для видеокарт AMD Radeon RX 7000 серии, от 10 до 70% повышена ИИ производительность видеокарт RX 7000 серии на различных операциях в программах Adobe Lightroom, Topaz Photo и DaVinci Resolve.

Исправлены проблемы с кодированием HEVC при использовании OBS Studio с Twitch Enhanced Broadcasting, ошибки драйвера при игре в Warhammer 40,000: Space Marine 2 на некоторых графических продуктах AMD, таких как AMD Ryzen AI 9 HX 370, необоснованно низкая производительность в Delta Force на видеокартах серии Radeon RX 7000, подтормаживания в Marvel Rivals, если включена генерация кадров FSR 3.

Подробнее с изменениями можно ознакомиться на сайте AMD.