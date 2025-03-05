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Moleculo
Результаты нескольких тестов AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT появились в Сети перед публикацией обзоров
Пока видеокарты выглядят как прямые конкуренты NVIDIA GeForce RTX 5070 и 5070 Ti, но с более высоким энергопотреблением.

Позже сегодня появятся первые обзоры видеокарт AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT, но кое-какие результаты уже появились: в 3DMark Time Spy новинки набирают около 26500 и 30050 баллов, обгоняя конкурирующие решения NVIDIA GeForce RTX 5070 и 5070 Ti, а в тестах Fire Strike эти видеокарты AMD и NVIDIA показывают довольно близкие результаты, — сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

Источник изображения: Tech YES City, YouTube

Также просочился результат теста в игре Marvels Rivals от YouTube блогера Tech YES City: в 1440p старшая RX 9070 XT по средней частоте кадров оказалась на 16% быстрее RTX 5070, отстав на 2,4% от RX 7900 XTX и на 4,1% от RTX 5070 Ti. Это не самый графически продвинутый проект, поэтому по этим результатам однозначные выводы делать пока рано, но, судя по всему, видеокарты AMD класса 70 в среднем будут показывать аналогичную производительность, что и видеокарты NVIDIA, однако энергопотребление RX 9070 и 9070 XT выше, чем у конкурентов.

Источник изображения: Hardware Unboxed, YouTube

Источник изображения: Hardware Unboxed, YouTube

Если верить случайно опубликованным результатам YouTube канала Hardware Unboxed, в играх система с RX 9070 потребляет до 341…361 Вт (PCIe плюс EPS), а RX 9070 XT — до 432…443 Вт. В этих же условиях энергопотребление систем с RTX 5070 находится в диапазоне 301…337 Вт, а RTX 5070 Ti — в диапазоне 343…386 Вт.

#amd #видеокарты
Источник: videocardz.com
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