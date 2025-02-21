Повышенная стабильность и защита от скачков напряжения.

G.SKILL анонсировала улучшенные модули оперативной памяти DDR5 R-DIMM с 16-слойными печатными платами и дополнительной защитой от превышения рабочего напряжения, сообщает TechPowerUp.

Источник изображения: G.SKILL

Переход с 8- и 10-слойных к 16-слойным печатным платам считается значительным улучшением: повышается целостность сигнала, стабильность передачи данных при длительных интенсивных нагрузках, что крайне важно для серверных систем и рабочих станций, на которые ориентирована эта память. Для защиты от скачков напряжения каждый модуль оснащается двумя двунаправленными TVS диодами и предохранителем.

Ожидается, что комплекты памяти с новыми модулями G.SKILL DDR5 R-DIMM поступят в продажу через в середине 2025 года. Компания не перечисляет конкретные спецификации, отмечая лишь, что модули соответствуют требованиям недавно выпущенных стандартов JEDEC для DDR5 R-DIMM.