Остаётся надеяться, что это станет тенденцией и со временем пропадёт необходимость в стороннем ПО, по крайней мере, для настройки подсветки.

Южнокорейская компания Emtek представила свою первую видеокарту из серии NVIDIA GeForce RTX 50, белоснежный вариант RTX 5080 в фирменной линейке Miracle, сообщает VideoCardz. Видеокарта получила крупную трёхвентиляторную систему охлаждения, оформленную в белом цвете. Вентиляторы системы охлаждения выполнены из полупрозрачного белого пластика и оснащены настраиваемой подсветкой, подсветка есть и у логотипа на боковой панели.

Источник изображений: Emtek, VideoCardz

Одна из примечательных особенностей заключается в том, как осуществляется управление этой подсветкой — компания не предлагает какое-либо собственное программное обеспечение, вместо этого подсветку можно настраивать прямо в Windows 11.

Источник изображений: Emtek, VideoCardz

Видеокарта подключается к материнской плате посредством кабеля переходника, на стороне видеокарты используется разъём Type-C. Остаётся надеяться, что это станет тенденцией и со временем пропадёт необходимость в стороннем ПО, по крайней мере, для настройки подсветки.