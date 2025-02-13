Два модуля и два муляжа с таким же дизайном и подсветкой, чтобы заполнить свободные слоты DIMM.

V-COLOR Technology представила в линейке Xfinity новые комплекты CKD SCC O CUDIMM RGB Filler Kit 2+2 оперативной памяти DDR5 со скоростью 8800 МТ/с, сообщает TechPowerUp. В комплекты 2+2 входят два модуля памяти и два муляжа с таким же дизайном и подсветкой для заполнения свободных слотов DIMM — так сборка будет выглядеть более привлекательно. Также компания выпустит UDIMM комплекты со скоростью 8000 МТ/с. В модулях используются чипы памяти SK Hynix.

Источник изображения: V-COLOR

Новейшие CUDIMM комплекты оптимизированы для работы с процессорами Intel Core Ultra 200S и материнскими платами с чипсетами Intel Z890. Пиковой скорости можно достичь с комплектами общим объёмом 48 ГБ (2×24 ГБ), в то время как для комплектов общим объём 32 ГБ (2×16 ГБ) компания заявляет скорости в диапазоне 8000…8200 МТ/с. Видимо, многое будет зависеть от разгонного потенциала контроллера памяти в каждом конкретном процессоре и возможностей каждой конкретной материнской платы. На модули CUDIMM записан профиль Intel XMP 3.0, а на UDIMM, как XMP 3.0, так и AMD EXPO, что позволит быстро применить определённые производителем предустановки.

Источник изображения: V-COLOR

Источник изображения: V-COLOR

Комплекты будут доступны в белом и чёрном цвете, причём в первом случае цвет печатной платы тоже белый, что наверняка привлечёт внимание любителей белоснежных сборок. За рубежом модули ожидаются в продаже с завтрашнего дня.