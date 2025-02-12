Это необязательное обновление без WHQL сертификата.

AMD выпустила необязательное обновление программного обеспечения AMD Software: Adrenalin версии 25.2.1, которое включает новый графический драйвер для дискретных видеокарт и интегрированной графики RDNA всех поколений. Обновление внедряет поддержку игр Sid Meier's Civilization VII, Avowed, Monster Hunter Wilds и Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, релиз которых уже состоялся или состоится в феврале. Также исправлено несколько проблем.

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На системах с процессорами AMD Ryzen 7000 и новее исправлена проблема, приводящая к частичной пропаже изображения в главном меню Marvel's Spider-Man 2 при включённых трассировке лучей и технологии Radeon Anti-Lag 2. Исправлена проблема с программным обеспечением для калибровки дисплеев MyXrayDose ViewIQ, которая препятствовала установке низких значений чёрного.

В числе известных, но не исправленных проблем: вылеты в FINAL FANTASY VII REBIRTH, сбои в Warhammer 40000: Space Marine 2 на системах с APU AMD Ryzen AI 9 HX 370 и других подобных продуктах с интегрированной графикой, статтеры в Marvel Rivals при включении генерации кадров FSR 3. В двух последних случаях рекомендуется включить переменный объём видеопамяти и отключить генерацию кадров соответственно. Также есть несколько проблем в различном программном обеспечении.

Драйвер прошёл все тесты для получения WHQL статуса, но такового не имеет, что является обычной практикой для необязательных выпусков программного обеспечения AMD.