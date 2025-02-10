«идеальный компаньон» для связки Intel Core i9-14900K и NVIDIA GeForce RTX 5090.

Видео-блогер 电解碳酸钠 с китайской платформы bilibili продемонстрировала компьютер с жидкостной системой охлаждения, подключённой к модифицированному кондиционеру Xiaomi KFR-35GW с расчётной холодопроизводительностью около 3,5 кВт, сообщает Tom’s Hardware. Если верить машинному переводу с китайского, автор называет этот проект «идеальным компаньоном» для такой мощной связки, как Intel Core i9-14900K и NVIDIA GeForce RTX 5090, но в отсутствии этих компонентов тестирование проводилось с компьютером на базе Core i9-13900K и RTX 4090.

Источник изображения: 电解碳酸钠, bilibili; Tom's Hardware

Во время стресс-тестов видеокарта нагрелась всего лишь до 20 градусов по Цельсию, при этом внешний блок кондиционера находился дома при комнатной температуре. Когда блок вынесли на улицу, где температура ниже, холодопроизводительность выросла, а температура видеокарты снизилась до 2 градусов по Цельсию. Судя по всему, из-за непостоянства окружающих условий во время повторного тестирования графический процессор прогрелся уже до 20 градусов по Цельсию, но результат всё равно впечатляющий.

Похоже, это далеко не первый проект блогера по объединению бытовых систем кондиционирования и систем охлаждения ПК. В частности, в видео показана централизованная многоконтурная система жидкостного охлаждения, в которой, по-видимому, есть пять контуров, к которым можно подключить ПК.