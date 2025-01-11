В числе необычных нововведений световой индикатор неполного подключения питания 12V-2x6.

ZOTAC представила свои версии видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5090 и 5080 во флагманском исполнении AMP Extreme INFINITY, а также более простом SOLID и SOLID OC. Судя по всему, основные отличия данных вариантов в дизайне, в частности, AMP Extreme INFINITY отличается большим количеством элементов с подсветкой, включая торцевую накладку с эффектом бесконечного зеркала.

ZOTAC GAMING AMP Extreme INFINITY. Источник изображения: ZOTAC

В остальном производитель указывает для видеокарт в данных исполнениях применение системы охлаждения IceStorm 3.0 с испарительной камерой, размеры которой стали примерно на треть больше, по сравнению с предыдущей версией; вентиляторами BladeLink; металлическим бэкплейтом и дополнительным усилением конструкции рамой, связанной с задней панелью. В числе прочих преимуществ порт для синхронизации подсветки, комплектный кронштейн и, что может быть интереснее, световая индикация правильности подключения дополнительного питания.

ZOTAC GAMING SOLID. Источник изображения: ZOTAC

Как сообщают в VideoCardz, световая индикация правильности подключения дополнительного питания, по-видимому, является эксклюзивной особенностью новых видеокарт ZOTAC, у других производителей такой опции пока замечено не было. Предполагается, что индикатор сигнализирует о неполном подключении кабеля 12V-2x6, при этом также должна срабатывать защита, предотвращающая включение видеокарты. Помимо этого, ZOTAC заявляет о применении позолоченных контактов высотой 5u, обеспечивающих большую устойчивость к коррозии и большую электропроводность.

ZOTAC XGAMING OC. Источник изображения: ZOTAC

Позже компания собирается выпустить видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti в исполнении AMP Extreme INFINITY и SOLID (OC), а RTX 5070 будет предлагаться только в версии SOLID (OC). Также в VideoCardz отметили выпуск в Китае ещё одной версии RTX 5080 под названием XGAMING OC, видеокарта получила интересное оформление: кожух белого цвета разукрашен рисунками с зелёным и фиолетовым оттенками. Также вместо RTX 5090 в Китае выпускается специальная версия RTX 5090D, которая отличается, как минимум, урезанной производительностью в задачах, связанных с искусственным интеллектом, о других отличиях пока неизвестно.