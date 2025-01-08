И другие рекорды оверклокера Safedisk с новой материнской платой ASUS ROG.

В рамках сотрудничества брендов G.SKILL, ASUS ROG и оверклокера под псевдонимом Safedisk были установлены новые рекорды разгона, сообщает TechPowerUp. На материнской плате ASUS ROG Crosshair X870E Apex комплект оперативной памяти G.SKILL из двух модулей по 24 ГБ был разогнан до частоты 5300 МГц (10600 МТ/с), при этом использовался процессор AMD Ryzen 5 8500G.

Источник изображения: G.SKILL

На этой же плате, но с процессором AMD Ryzen 7 9800X3D, удалось добиться стабильной работы комплекта в режиме DDR5-6800 при делителе контроллера 1:1 (UCLK:MCLK). А с процессором AMD Ryzen 9 9950X удалось установить рекорды в восьми «дисциплинах» HWBot, включая Geekbench, Cinebench, 7-Zip.

Источник изображения: G.SKILL

Источник изображения: G.SKILL

Рекорды демонстрируют впечатляющие возможности разгона оперативной памяти и процессоров на материнской плате ASUS ROG Crosshair X870E Apex, говорится в объявлении. В частности, на возможностях разгона оперативной памяти положительно сказывается конструкция с двумя слотами DDR5 DIMM. Это первая плата линейки Apex для процессоров AMD Ryzen.