Рекомендуется обзавестись блоком, который соответствует стандартам Intel ATX 3.1 и PCI Express CEM 5.1.

В преддверии презентации новых видеокарт NVIDIA компания Corsair добавила на свой веб-сайт специальную страницу с информацией, какие блоки питания и другие комплектующие совместимы с видеокартами следующего поколения, сообщает VideoCardz.

Corsair рекомендует новейшие модели, соответствующие стандартам Intel ATX 3.1 и PCI Express CEM 5.1, оснащённые кабелями питания 12V-2x6 — это доработанная версия 12VHPWR, которая должна решить проблемы, выявленные после появления в широкой доступности первых блоков питания Intel ATX 3.0 и PCI Express CEM 5.0. Подходящие для видеокарт следующего поколения блоки питания, корпуса и системы охлаждения в каталоге компании получат отметку Next-Gen GPU Ready.

Новый адаптер питания с поворотом на 180 градусов. Источник изображения: Corsair

Corsair также готовит новые адаптеры питания: скоро появится адаптер с поворотом на 180 градусов. Специальные кабели с угловым штекером в ассортименте компании уже представлены.