Это позволит решать более сложные задачи в области искусственного интеллекта (ИИ).

По слухам, Intel планирует выпустить в 2025 году дискретные видеокарты Arc Pro семейства Battlemage со вдвое увеличенным объёмом видеопамяти, сообщает VideoCardz со ссылкой на китайского блогера Quantum Bits. В потребительской линейке на данный момент лучшей моделью является Arc B580, оснащённая 12 гигабайтами (ГБ) видеопамяти GDDR6 со 192-битной шиной. Ожидается, что её профессиональный аналог получит 24 ГБ видеопамяти. Также в январе компания выпустит для потребителей Arc B570 с 10 ГБ видеопамяти, возможно, и эта модель станет основой профессиональной видеокарты, которая получит уже 20 ГБ GDDR6.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

Скорее всего, профессиональные видеокарты получат новые печатные платы, на которых можно разместить в два раза больше чипов видеопамяти. В ComputerBase отметили, что это может быть реализовано по схеме «раскладушка» Clamshell, когда к одному 32-битному контроллеру подключается два 32-битных чипа памяти. В качестве «живого» примера ComputerBase называет NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti на 16 ГБ.

Как полагают специалисты, новые профессиональные видеокарты Intel могут быть востребованы в различных сферах, включая центры обработки данных, периферийные вычисления и образование и т.д. Как и в потребительском сегменте, Intel наверняка будет делать упор на массовый сегмент, предлагая относительно доступные ускорители, которые за счёт большего объёма видеопамяти позволят решать более сложные задачи в области искусственного интеллекта (ИИ). Intel развивает собственные инструменты для работы с ИИ, включая AI Playground для генерации изображений по текстовому описанию.