Включая новые модели ROG Astral.

Наименования будущих игровых видеокарт AMD и NVIDIA начинают замечать в каталогах интернет-магазинов, сообщает VideoCardz со ссылкой на блогера @momomo_us в социальной сети X (заблокирована в РФ), который и обнаружил несколько видеокарт ASUS в сальвадорском интернет-магазине El Changarro.

Источник изображения: Malachi Brooks, Unsplash

Если верить опубликованной информации, ASUS готовит пополнение для бренда ROG в виде новой линейки моделей под названием Astral, в таком исполнении замечено, как минимум, две модели NVIDIA GeForce RTX 5080. Согласно листингу, эта видеокарта также планируется в исполнениях TUF Gaming и Prime. Появление в каталогах RTX 5080 может подтверждать слухи о том, что эта видеокарта новой серии появится в продаже первой.

Что касается AMD, в каталоге этого же интернет магазина были замечены видеокарты Radeon RX 9070 и 9070 XT в исполнениях TUF Gaming и Prime — все модели оснащаются 16 гигабайтами (ГБ) видеопамяти.

Ожидается, что AMD и NVIDIA представят новые видеокарты 6 января. В другой новости VideoCardz со ссылкой на слухи от ресурса Benchlife сообщает о старте продаж видеокарт AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT к концу января. Также утверждается, что видеокарты оснастят парой 8-контактных разъёмов дополнительного питания.