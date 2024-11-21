Ещё быстрее 3D V-Cache процессоров.

AMD разработала для Microsoft специальный процессор со встроенной HBM3 памятью, сообщает Tom’s Hardware. Процессор используется в серверных системах Azure HBv5. На каждую систему HBv5 приходится по четыре процессора, которые в общей совокупности предлагают 352 ядра Zen 4 (или Zen 4c) с отключённой технологией SMT и тактовой частотой до 4 гигагерц (ГГц), а также 450 гигабайт (ГБ) HBM3 памяти.

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Пропускная способность памяти очень важна для высокопроизводительных вычислений, в которых задействованы серверы Azure, поэтому Microsoft выбирала для них 3D V-Cache процессоры AMD, но, похоже, компании требовались ещё более быстрые решения. Общая пропускная способность HBM3 памяти четырёх специальных процессоров AMD достигает 6,9 терабайт в секунду, что почти в девять раз быстрее показателей процессоров Genoa-X, которые Microsoft предлагает в виртуальных машинах HBv4, пишет Tom’s Hardware.

Журналисты ресурса полагают, что разработанное для Microsoft решение может быть основано на чипе MI300C, который не был анонсирован и не стал массовым продуктом в серверном сегменте. Вероятно, это модификация ускорителя вычислений MI300A, где графические кристаллы CDNA 3 заменены кристаллами с процессорными ядрами Zen 4 или Zen 4c.