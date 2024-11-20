Процессоры планируют выпустить в следующем году.

В базе данных SiSoftware обнаружили результаты тестирования инженерных образцов процессоров Intel Panther Lake с интегрированной графикой Xe3, сообщает VideoCardz.

Согласно отчёту, тестируемый вариант содержал 32 вычислительных блока Execution Units (EU), вероятно, распределённых по четырём ядрам Xe, и работал на частоте 1,6 гигагерц (ГГц). Базовая мощность всего процессора была установлена на уровне 25 ватт (Вт), это может указывать на то, что он относится к классу H или U.

Источник изображения: SiSoftware

Результаты тестирования сопоставимы с результатами текущей графики Intel, в частности, в тесте «Статистический анализ» процессор Panther Lake был почти так же быстр, как процессор Arrow Lake-S, в который встроена 4-ядерная графика Xe.

Источник изображения: SiSoftware

Ранее в Intel подтвердили, что процессоры Panther Lake появятся во второй половине 2025 года. Процессоры будут более чем на 70% производиться на заводах Intel и станут первыми потребительскими процессорами с применением технологии Intel 18A. Неизвестно, появятся ли процессоры Panther Lake в корпусе LGA для настольных ПК, пока речь идёт о процессорах для ноутбуков, а подробностей о будущем платформы LGA 1851 нет.