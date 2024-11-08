Это OneXFly F1 Pro с OLED экраном.

One-Netbook открыла предварительные заказы на портативный игровой компьютер OneXFly F1 Pro. Это первый игровой КПК в традиционном моноблочном корпусе, предлагающий процессоры из серии AMD Ryzen AI 300: 10- и 12-ядерные Ryzen AI 9 365 и Ryzen AI 9 HX 370 соответственно — сообщает VideoCardz.

Источник изображения: One-Netbook

Ходили слухи, что процессоры AMD Ryzen AI 300 значительно дороже своих предшественников, кроме этого, OneXFly F1 Pro оснащён 7-дюймовым OLED дисплеем с частотой обновления 144 герца (Гц) — сразу было понятно, что устройство дешёвым не будет. Для справки: за рубежом цены начинаются от 1099 долларов США за конфигурацию с 10-ядерным процессором, 32 гигабайтами (ГБ) оперативной памяти и накопителем на терабайт. Всего представлено шесть конфигураций и самая дорогая стоит 1699 долларов США: 12-ядерный процессор, 64 ГБ оперативной памяти и накопитель на 2 терабайта.

Источник изображения: One-Netbook

Также компания опубликовала полные характеристики устройств: компьютеры оснащаются гироскопом, акселерометром, батареей ёмкостью 48,5 ватт-час (Вт·ч), быстрой 65-ваттной GaN зарядкой, системой охлаждения с тремя тепловыми трубками. Для подключения внешних устройств есть пара USB 4, один USB-A 3.0, есть слот для карты памяти, а используемый M.2 накопитель имеет формат 2280 и поддерживает интерфейс PCIe Gen4 x4.