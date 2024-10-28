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Moleculo
Интегрированная графика Intel Core Ultra 200S показывает удовлетворительные результаты в играх
Несмотря на наличие только четырёх блоков Xe.

Интегрированная графика процессоров Intel Core Ultra 200S обеспечивает удовлетворительную игровую производительность, сообщает Wccftech со ссылкой на тестирование YouTube блогера ETA Prime. Блогер тестировал флагманский процессор Core Ultra 9 285K, который оснащён интегрированной графикой всего лишь с четырьмя блоками Xe и работает на частоте до 2000 мегагерц.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

При тестировании в 3DMark Time Spy интегрированная графика набрала 2288 баллов, уступив только 2% некогда популярной GTX 1050 Ti.

Источник изображения: Wccftech (отредактировано)

В играх решение показало достаточную производительность в разрешении 1080p при средних и низких настройках графики с включёнными технологиями масштабирования. Например, в Doom Eternal удалось добиться средней частоты кадров около 68 FPS при средних настройках и динамическом масштабировании, в Shadow of the Tomb Raider около 40 FPS при включении масштабирования Intel XeSS в режиме «Производительность» и около 42 FPS в Cyberpunk 2077 на низких настройках графики с аналогичным пресетом XeSS. Энергопотребление процессора во время тестов находилось в пределах 50…80 Вт.

Источник изображения: Wccftech

Специалисты положительно оценили производительность, отметив, что аналогичная конфигурация iGPU используется и в более доступных процессорах Core Ultra 7 265K и Core Ultra 5 245K, только рабочая частота может быть ниже.


В совокупности с другими преимуществами, включая аппаратную поддержку современных медиаформатов, интегрированная графика новых процессоров Core Ultra 200S отлично подойдёт для повседневных задач, если приобретение дискретной видеокарты не планируется, либо позволит повременить с покупкой дискретного решения до выхода новинок или появления выгодного предложения.

Тем, кто планирует использовать интегрированную графику для игр и не собирается покупать дискретную видеокарту, специалисты всё же рекомендуют обратить внимание на старшие процессоры серии AMD Ryzen 8000G.

#intel #процессоры #интегрированная графика
Источник: wccftech.com
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