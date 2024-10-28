Интегрированная графика процессоров Intel Core Ultra 200S обеспечивает удовлетворительную игровую производительность, сообщает Wccftech со ссылкой на тестирование YouTube блогера ETA Prime. Блогер тестировал флагманский процессор Core Ultra 9 285K, который оснащён интегрированной графикой всего лишь с четырьмя блоками Xe и работает на частоте до 2000 мегагерц.
При тестировании в 3DMark Time Spy интегрированная графика набрала 2288 баллов, уступив только 2% некогда популярной GTX 1050 Ti.
В играх решение показало достаточную производительность в разрешении 1080p при средних и низких настройках графики с включёнными технологиями масштабирования. Например, в Doom Eternal удалось добиться средней частоты кадров около 68 FPS при средних настройках и динамическом масштабировании, в Shadow of the Tomb Raider около 40 FPS при включении масштабирования Intel XeSS в режиме «Производительность» и около 42 FPS в Cyberpunk 2077 на низких настройках графики с аналогичным пресетом XeSS. Энергопотребление процессора во время тестов находилось в пределах 50…80 Вт.
Специалисты положительно оценили производительность, отметив, что аналогичная конфигурация iGPU используется и в более доступных процессорах Core Ultra 7 265K и Core Ultra 5 245K, только рабочая частота может быть ниже.
В совокупности с другими преимуществами, включая аппаратную поддержку современных медиаформатов, интегрированная графика новых процессоров Core Ultra 200S отлично подойдёт для повседневных задач, если приобретение дискретной видеокарты не планируется, либо позволит повременить с покупкой дискретного решения до выхода новинок или появления выгодного предложения.
Тем, кто планирует использовать интегрированную графику для игр и не собирается покупать дискретную видеокарту, специалисты всё же рекомендуют обратить внимание на старшие процессоры серии AMD Ryzen 8000G.