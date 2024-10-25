Чёрные и белые модели с подсветкой и без неё.

Thermaltake представила вентиляторы CT200 диаметром 200 миллиметров (мм), сообщает Cowcotland. Вентиляторы доступны в чёрном и белом цвете, с ARGB подсветкой и без неё. Что касается характеристик, CT200 работает в диапазоне скоростей от 500 до 900 оборотов в минуту, развивая воздушный поток до 131,6 кубических футов в минуту (CFM). Статическое давление достигает 1,92 мм водяного столба, а уровень шума — 27,2 децибел. Корпус у вентиляторов оснащается антивибрационными вставками по углам.

Варианты без подсветки. Источник изображения: Thermaltake

Пример соединения двух ARGB вентиляторов в цепочку (продаются вентиляторы по одной штуке) и комплектация ARGB вентилятора с удлинителями, клипсой для фиксации соединения ARGB кабелей, саморезами и винтами. Источник изображения: Thermaltake

Вентиляторы подключаются к 4-контактным PWM разъёмам. От вентилятора отходит кабель небольшой длины с разветвлением для подключения нескольких вентиляторов по цепочке, в комплекте присутствует удлинитель длиной 900 мм. Аналогично для ARGB кабелей у моделей с подсветкой, более того, в комплект входит клипса, фиксирующая и защищающая место соединения нескольких ARGB кабелей в цепочке. Для крепления вентиляторов в комплектацию входят саморезы и длинные винты.