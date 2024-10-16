Для Ryzen 7 5700X3D такого пока не наблюдают.

AMD Ryzen 7 5800X3D исчезает из продажи в Европе и США, а цены на оставшиеся в наличии экземпляры стремительно растут, сообщает ComputerBase. Это намекает на то, что процессор снят с производства и больше не поставляется на рынок. Такая участь пока не постигла Ryzen 7 5700X3D, который обеспечивает около 90% производительности 5800X3D.

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Платформа AMD AM4 сохраняет актуальность, особенно благодаря X3D процессорам, которые в играх могут навязать конкуренцию даже более свежим моделям без 3D V-Cache. Вероятно, тем, кто планировал апгрейд, стоит пристальнее наблюдать за доступностью процессоров.

Специалисты не исключают, что процессоры AMD Ryzen 7000X3D пропадут из продажи после выхода новых 3D V-Cache моделей в серии Ryzen 9000. За рубежом уже отмечают рост цен на Ryzen 7 7800X3D, наиболее популярный в игровых системах. Ходят слухи, что его преемника представят уже 25 октября, а продажи начнут в первую неделю ноября. Позже появятся новые 3D V-Cache процессоры с большим количеством ядер.