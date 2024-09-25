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Moleculo
Antec выпустила кронштейн для вертикальной установки видеокарты в стандартных корпусах
Доступен в чёрном и белом цвете.

Antec выпустила кронштейн, который позволит установить видеокарту вертикально во множестве стандартных E-ATX, ATX и M-ATX компьютерных корпусов, включая те модели, где возможность вертикальной установки не была предусмотрена изначально, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Antec

Кронштейн Antec Shift ARGB фиксируется в корпусе ПК в местах крепления плат расширения PCIe и опирается на металлический кожух корпуса, закрывающий отсек блока питания. Базовая длина кронштейна 242 миллиметра (мм), но может увеличиваться на величину до 53 мм, поскольку конструкция предусматривает возможность регулировки расположения видеокарты, не то только вдоль корпуса, но и по высоте — видеокарты можно поднять на высоту до 54 мм. В кронштейн можно установить видеокарты, занимающие не более трёх слотов расширения, в частности, Antec утверждает, что кронштейн подойдёт для видеокарт RTX 4090.

Источник изображения: Antec

Antec Shift ARGB в чёрном и белом цвете, как можно было догадаться из названия, предусмотрена ARGB подсветка — на корпусе есть небольшая светящаяся полоса. За рубежом цена устройства составляет 102 и 107 долларов США за чёрную и белую версию соответственно.

#видеокарты #antec #корпуса для пк
Источник: videocardz.com
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