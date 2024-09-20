DirectX 12 будет поддерживать шейдеры, скомпилированные в SPIR-V, после выхода Shader Model 7.

Microsoft объявила об интеграции в DirectX открытого стандарта SPIR-V в качестве формата обмена для представления шейдерных программ, сообщает Wccftech. До этого Microsoft DirectX использовал DXIL (DirectX Intermediate Language) в качестве формата обмена. Под форматом обмена подразумевается представление кода шейдера, которое может использоваться различными компиляторами, обеспечивая совместимость на всём многообразии устройств. Причина перехода от DXIL к SPIR-V проста: основные игроки отрасли, такие как Intel, AMD и Qualcomm, используют этот формат для своих программ и Microsoft следует этой тенденции.

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Microsoft сообщила, что команды HLSL (High-Level Shader Language) работают с создателями SPIR-V, The Khronos Group, чтобы инициировать ранний процесс разработки — это многолетний проект, который затронет всю экосистему, а многие вещи потребуется разрабатывать с нуля. Microsoft планирует осуществлять переход пошагово, начиная с набора расширений SPIR-V для поддержки всех текущих и будущих функций программирования шейдеров Direct3D, а также инструментов трансляции для перекрёстного использования форматов обмена.

В перспективе это позволит крупным разработчикам отрасли работать на единой быстро-расширяемой платформе, что сократит время, необходимое для внедрения новых возможностей и реализации поддержки новых аппаратных платформ.

DirectX 12 будет поддерживать шейдеры, скомпилированные в SPIR-V, после выхода Shader Model 7.