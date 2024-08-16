Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Стал доступен бенчмарк Geekbench AI: тесты ИИ для процессоров, NPU и видеокарт
По результатам тестирования пользователь получит три оценки.

Разработчики Primate Labs выпустили бенчмарк Geekbench AI, сообщает VideoCardz. Новый бенчмарк основан на уже существующем какое-то время наборе тестов Geekbench ML, одной из причин выпуска нового бенчмарка называют маркетинг — аббревиатура AI используется повсеместно, в то время как ML гораздо реже. Пробная версии Geekbench AI доступна бесплатно.

Источник изображения: Primate Labs Inc.

реклама

Geekbench AI — кроссплатформенный бенчмарк. Результаты тестов будут агрегироваться раздельно по типам устройств: центральные процессоры, видеокарты, нейронные блоки NPU, но при желании ничто не помешает сравнить результаты между группами, например, оценив, насколько дискретная видеокарта быстрее встроенного NPU.

Разработчики отмечают, что тестировать оборудование для искусственного интеллекта гораздо сложнее, чем графические ускорители, в частности, острее стоит проблема с информативностью итоговых оценок. В Geekbench AI будет три оценки: при выполнении алгоритмов с полной точностью, половинной точностью, а также квантованная оценка.

#geekbench
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Intel Core Ultra 9 288V протестирован в Geekbench
Core i9-14901KE с отключенными E-ядрами был протестирован в Geekbench
Samsung Galaxy S24 FE с чипом с Exynos 2400e появился в базе данных Geekbench
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мобильные телефоны Xiaomi, Redmi и POCO, которые получат промежуточное обновление HyperOS
+
Motorola выпустила доступные смарт-часы с AMOLED-дисплеем и функциями отслеживания здоровья
+
Новая бесплатная раздача игр в Epic Games Store теперь доступна по всему миру
2
Ютубер напечатал на 3D-принтере игровой ноутбук, в который добавил только компоненты от ПК
2
Зрители оказались недовольны фильмом «Дэдпул и Росомаха» в озвучке от Red Head Sound
4
В сети появились фото с десятками автомобилей Tesla Model 3, размещенных на заросшем поле
+
Танки Т-72Б3М с резиновыми антидроновыми кожухами показали на "Армии-2024"
+
Xiaomi Smart Band 9 вышел на всем глобальный рынок
1
Опубликовано видео, как лазерная установка «Росатома» разрезала высотный кран в Кургане
2
Самый редкий западный танк в зоне СВО – британский Challenger 2 ВСУ, уничтожен в Курской области
4
Xiaomi 14 получил скидку в 100 долларов
1
Мошенники предлагают россиянам скачивать вредоносное ПО под видом «ускорителей Youtube»
+
Epic Games Store раздаст The Callisto Protocol и Gigantic бесплатно
+
Теплопакет AMD Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X могут поднять в обновлении прошивки AGESA 1.2.0.1A
5
Hardware Unboxed разочаровались в Ryzen 9 9950X - новинка оказалась не лучше Ryzen 9 7950X
11
Стоимость разработки GTA 6 составила 2 млрд долларов, а создание игры велось с 2014 года
4
В Подмосковье запустят проект по поиску пропавших домашних животных с помощью ИИ
+
Немецкое издание Bild допускает, что Курская авантюра Зеленского может закончиться капитуляцией Украины
1
Huawei работает над выпуском нового чипа для искусственного интеллекта - Ascend 910C
+
УАЗ 3962 "Буханка" признана опасной для дорог общего пользования и может быть запрещена
8

Популярные статьи

Почему не нужно начинать играть в Hamster Kombat, и когда пользователи получат виртуальные токены
6
"KAKU: Ancient Seal" - краткий обзор игры
+
Если ли смысл сегодня брать GeForce GTX 1080 Ti, и что нужно знать при покупке видеокарты с рук
27
Как обновить Windows Vista до самой последней версии в 2024 году
27
10 распространенных ошибок при выборе игровой видеокарты в 2024 году
7
Как правильно выбрать игровой монитор – изображение, разрешение, технологии и другие характеристики
25
Есть ли смысл ждать появления Ryzen 5 9600Х в магазинах РФ, и почему Ryzen 5 7600Х гораздо лучше
12
Пять причин, почему миру необходимо аниме про Linux
69
Apple, Samsung или Xiaomi – кто делает лучшие смартфоны, и что купить, если в кошельке всего $300
5
Как была решена серьёзная проблема распространения софта для Linux в дистрибутиве Chimbalix
11

Сейчас обсуждают

REY_B_
16:30
Не каждая софтина реагирует на изменение масштаба. Кому-то это тоже важно
Как правильно выбрать игровой монитор – изображение, разрешение, технологии и другие характеристики
Dark_Cloud
16:22
Не "возможно, уже пора" - а пора пора наносить удары по военным заводам в той же гермашке, и по прочим спонсорам что они сделают? максимально асуждать будут? чего боимся? чего ждем? они производят ору...
ВС РФ уничтожили в Сумской области ещё две РСЗО HIMARS, из которых вёлся обстрел Курской области
Eppius
16:21
Ого.
Российские военные за сутки освободили свыше 6 квадратных километров в районе Покровска
Eppius
16:20
Молодец. Скоро этот джурналь обанкротится.
Владелец популярного журнала уволил всех журналистов и стал использовать ИИ для написания текстов
Gamandril
16:19
Vista вроде была ничего так, для GTX 260, но из-за того что они поломали совместимость с Creative X-Fi Fatal1ty это была боль, так что переходить нf нее не хотелось с Windows XP X64 Edition, которая р...
Как обновить Windows Vista до самой последней версии в 2024 году
Eppius
16:19
Нам бы десяток дивизий из Кореи выписать. Глядишь и процесс ускорится значительно и из курской области их выбьем за пару дней.
Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что Россия одержит победу в «священной войне» за мир и справедливость
Eppius
16:17
В виаре ее проходить просто афигительно.
Alien: Isolation 2 находится в разработке - игру могут скоро анонсировать
seebox
16:12
недавно продал 1080ti практически самую жирную за 8000р - не продавал бы, но хуанг бустанул в обратную сильно эту карту, реально обидно в форзе моторспорт просадоны до 40-48, когда на 5700xt с меньшей...
Если ли смысл сегодня брать GeForce GTX 1080 Ti, и что нужно знать при покупке видеокарты с рук
Antithesis
16:10
Местные эксперты же утверждали, что это все фейки
В РФ ожидается подорожание процессоров Intel и AMD, а также китайских автомобилей
Китя
16:06
На график свой посмотри, во всех тестах 14900к жрет больше что споришь.
Ryzen 9 9950Х сильно разочаровал в игровых тестах и с трудом обошёл Core i9-14900K в синтетике
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем