По результатам тестирования пользователь получит три оценки.

Разработчики Primate Labs выпустили бенчмарк Geekbench AI, сообщает VideoCardz. Новый бенчмарк основан на уже существующем какое-то время наборе тестов Geekbench ML, одной из причин выпуска нового бенчмарка называют маркетинг — аббревиатура AI используется повсеместно, в то время как ML гораздо реже. Пробная версии Geekbench AI доступна бесплатно.

Источник изображения: Primate Labs Inc.

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Geekbench AI — кроссплатформенный бенчмарк. Результаты тестов будут агрегироваться раздельно по типам устройств: центральные процессоры, видеокарты, нейронные блоки NPU, но при желании ничто не помешает сравнить результаты между группами, например, оценив, насколько дискретная видеокарта быстрее встроенного NPU.

Разработчики отмечают, что тестировать оборудование для искусственного интеллекта гораздо сложнее, чем графические ускорители, в частности, острее стоит проблема с информативностью итоговых оценок. В Geekbench AI будет три оценки: при выполнении алгоритмов с полной точностью, половинной точностью, а также квантованная оценка.