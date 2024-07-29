Вариантов мощностью 50 и 85 Вт соответственно.

Источник изображения: AMD и Wccftech

В продаже начинают появляться ноутбуки с процессорами AMD Ryzen AI 300. Эти процессоры сочетают новейшие ядра Zen 5 и Zen 5c, нейронный блок XDNA 2 и интегрированную графику RDNA 3.5. Несмотря на то, что архитектура RDNA 3.5 является обновлением RDNA 3, AMD удалось нарастить производительность, как за счёт настройки и оптимизации, так и за счёт увеличения количества исполнительных блоков. Так, флагманский iGPU, Radeon 890M, теперь предлагает 16 блоков Compute Unit (CU), а 12 блоков CU, как у прошлых флагманов, предлагает Radeon 880M.

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Источник: Golden Pig Upgrade (кит. 金猪升级包), bilibili и Wccftech

Китайский блогер Golden Pig Upgrade (кит. 金猪升级包) провёл обширное тестирование новых APU, в частности, проверив возможности интегрированной графики. В одиночных играх AAA-класса AMD Radeon 890M до 18% быстрее интегрированной графики процессоров AMD Hawk Point и Intel Meteor Lake, а Radeon 880M до 16%. Преимущество в киберспортивных проектах достигает 41%, подсчитали в Wccftech.

Источник изображения: Golden Pig Upgrade (кит. 金猪升级包), bilibili

По итогу тестирования был составлен рейтинг производительности, где AMD Radeon 890M заняла позицию выше мобильной GeForce GTX 1650 Ti мощностью 60 Вт, а Radeon 880M оказалась выше мобильной GeForce GTX 1650 мощностью 85 Вт. Обогнать 55-ваттную GeForce RTX 3050 Max-Q не удалось, видеокарта лидирует с ощутимым отрывом, тем не менее, не исключено, что разгон позволит Radeon 890M приблизиться к этой дискретной видеокарте.