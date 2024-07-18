Продажи ноутбуков на базе процессоров AMD Ryzen AI 300 ещё не начались, обзоров от независимых рецензентов пока тоже нет. Данные компании AMD о производительности новинок не позволяют полноценно понять, на что способны новые процессоры, в частности, насколько стала быстрее обновлённая интегрированная графика RDNA 3.5, по сравнению с RDNA 3.
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На мероприятии Zen5 Tech Day компания AMD сообщила, что Radeon 890M на 19…32 % быстрее Radeon 780M при мощности 15 Вт, однако эти iGPU находятся в разных «весовых категориях»: в 890M используется 16 блоков CU, а в 780M – 12 блоков. Преемником 780M является 880M с тем же количеством CU, их и было бы правильнее сравнить.
В 3DMark TimeSpy интегрированная AMD Radeon 880M на 15% быстрее Radeon 780M и приближается к дискретной NVIDIA GeForce RTX 3050 с настройкой энергопотребления TGP 40 Вт, сообщает VideoCardz, указывая на маркетинговые материалы компании ASUS для одного из будущих ноутбуков. Ссылки на первоисточник ресурс не приводит.
Преимущество новой интегрированной графики обусловлено не только архитектурными улучшениями и дальнейшей оптимизацией производительности при ограниченном энергопотреблении: пиковые частоты iGPU выросли на 100 МГц и новые ноутбуки поставляются с более быстрой памятью LPDDR5X, что несомненно вносит весомый вклад в повышение производительности интегрированной графики. Ноутбуки с процессорами AMD Ryzen AI 300 будут способны справиться с популярными киберспортивными, онлайн-играми и даже AAA проектами без необходимости в дискретной видеокарте, считают специалисты.