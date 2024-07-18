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Moleculo
По данным ASUS, что интегрированная графика Radeon 880M на 15% быстрее Radeon 780M
И приближается к дискретной RTX 3050 для ноутбуков с TGP 40 Вт.

Продажи ноутбуков на базе процессоров AMD Ryzen AI 300 ещё не начались, обзоров от независимых рецензентов пока тоже нет. Данные компании AMD о производительности новинок не позволяют полноценно понять, на что способны новые процессоры, в частности, насколько стала быстрее обновлённая интегрированная графика RDNA 3.5, по сравнению с RDNA 3.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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На мероприятии Zen5 Tech Day компания AMD сообщила, что Radeon 890M на 19…32 % быстрее Radeon 780M при мощности 15 Вт, однако эти iGPU находятся в разных «весовых категориях»: в 890M используется 16 блоков CU, а в 780M – 12 блоков. Преемником 780M является 880M с тем же количеством CU, их и было бы правильнее сравнить.

Источник изображения: ASUS и VideoCardz

В 3DMark TimeSpy интегрированная AMD Radeon 880M на 15% быстрее Radeon 780M и приближается к дискретной NVIDIA GeForce RTX 3050 с настройкой энергопотребления TGP 40 Вт, сообщает VideoCardz, указывая на маркетинговые материалы компании ASUS для одного из будущих ноутбуков. Ссылки на первоисточник ресурс не приводит.

Источник изображения: AMD и VideoCardz

Преимущество новой интегрированной графики обусловлено не только архитектурными улучшениями и дальнейшей оптимизацией производительности при ограниченном энергопотреблении: пиковые частоты iGPU выросли на 100 МГц и новые ноутбуки поставляются с более быстрой памятью LPDDR5X, что несомненно вносит весомый вклад в повышение производительности интегрированной графики. Ноутбуки с процессорами AMD Ryzen AI 300 будут способны справиться с популярными киберспортивными, онлайн-играми и даже AAA проектами без необходимости в дискретной видеокарте, считают специалисты.

#amd #asus #интегрированная графика #amd ryzen ai 300
Источник: videocardz.com
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