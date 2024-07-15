Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Новые видеокарты AMD и NVIDIA замечены в калькуляторе блоков питания Seasonic
Для карт NVIDIA заданы значения TDP.

В калькуляторе мощности для подбора блоков питания компании Seasonic накануне заметили появление невыпущенных видеокарт AMD и NVIDIA. Их можно было выбрать для расчёта и, хотя напрямую значения TDP видеокарт в калькуляторе не указаны, определить их не составило труда. Не исключено, что это просто заполнители, тем не менее, специалисты отмечают, что ранее были случаи, когда в подобных калькуляторах заблаговременно появлялись более или менее достоверные сведения о ещё неанонсированных видеокартах.

Источник изображения: Ryutaro Uozumi, Unsplash

реклама

Начиная с видеокарт NVIDIA, ресурс VideoCardz сообщает о появлении в калькуляторе Seasonic пяти дискретных моделей GeForce RTX 50 различного класса. Флагманской RTX 5090 присвоено значение TDP, равное 500 Вт, что на 50 Вт больше TDP текущей настольной флагманской модели RTX 4090. Моделям RTX 5080, 5070 и 5060 присвоены TDP 350, 220 и 170 Вт соответственно – все эти показатели выше, чем у текущих моделей на величину от 20 до 55 Вт. Больше всего TDP вырос у RTX 5060, что оставляет надежды на достойное повышение характеристик относительно RTX 4060 текущего поколения. TDP младшей RTX 5050 в калькуляторе Seasonic составляет 100 Вт, этой модели, как и всем остальным, приписывают наличие 16-контактного разъёма питания.

В Wccftech также заметили, что в калькуляторе перечислены видеокарты AMD Radeon RX 7990 XTX, 7950 XTX и 7950 XT. Официально неизвестно о каких-либо планах AMD по обновлению существующей серии видеокарт, компания не торопится с подробностями и о следующей серии. По слухам, производительность новых видеокарт RDNA 4 станет намного лучше в играх с трассировкой лучей, однако без трассировки останется на прежнем уровне. В таком случае логично предположить, что новинки могли бы появиться как обновление существующей серии видеокарт, а не как новая серия, но пока это лишь предположения.

Возвращаясь к видеокартам NVIDIA GeForce RTX 50, стоит отметить, что официальной информации о них тоже крайне мало. Ходят слухи, что презентация первых моделей состоится в этом году, до начала следующего года выпустить могут две модели: RTX 5090 и 5080.

#amd #nvidia #видеокарты #seasonic
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Искандер" долетел до Днепропетровской области и поразил ЗРК IRIS-T
+
Китай разрабатывает радар, способный точно отслеживать гиперзвуковые ракеты со скоростью 20 Махов
+
В России наращивается производство алюминиевых аэрозольных баллонов
1
Bild: Обещанные Украине ЗРК Patriot и SAMP-T не смогут защитить небо над Украиной
+
Эффективное импортозамещение в действии: «Роснефть» перешла на собственную цифровую платформу
+
МО РФ показало официальные кадры применения в зоне СВО тяжёлой авиабомбы ФАБ-3000 с истребителя-бомбардировщика Су-34
7
Японская миссия по изучению космического мусора столкнулась с неожиданными трудностями
+
Rheinmetall представила новый средний боевой танк
+
Samsung обновляет свои носимые устройства по последней моде на искусственный интеллект
2
GE Aerospace разработали и протестировали новый прототип двухрежимного прямоточного двигателя
+
Биткоин подорожал до 60 тысяч долларов на фоне покушения на Трампа
+
23 июля будет представлен обновлённый смартфон Nubia Z60 Ultra на Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version
+
Лазерные комплексы "Задира" и "Пересвет" предлагают новую альтернативу традиционным ПВО России
1
Опубликованы изображения, характеристики и стоимость доступного смартфона POCO M6+ 5G
+
Умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra и Watch7 не имеют поддержки беспроводной зарядки от смартфона
1
Органические солнечные панели преобразуют 20% солнечного света в электричество
+
Новейшая АПЛ ВМС Франции класса Suffren приступила к ходовым испытаниям
+
Разработчики Warframe заявили, что 80% сбоев на ПК геймеров возникают по вине процессоров Intel
3
Southwest Airlines и Archer Aviation решили испытать воздушное такси в Калифорнии
1
Spiegel назвал главную уязвимость секретного плана Германии на случай вооруженного конфликта с РФ
7

Популярные статьи

GeForce GTX 1060 vs GeForce RTX 4060 – как вышло, что новая видеокарта всего в 2 раза быстрее
50
ТОП-6 игровых ноутбуков от 80 до 150 тысяч рублей, актуальных в 2024 году
8
The Witcher 3: Wild Hunt - чемоданы, плагиат и деградация игровой индустрии
40
Мое мнение о Nothing CMF Phone 1
2
GeForce GTX 1060 vs Radeon RX 580 – почему нам не удалось найти скрытый потенциал на видеокартах AMD
15
10 популярных и недорогих процессоров для игровых ПК, купить которые в 2024 году будет ошибкой
34
Собираем геймерский ПК для игр в 2К под апгрейд всего за 110 000р с жизненным циклом 6-8 лет
26
Почему Microsoft и Sony не используют датчики эффекта Холла в геймпадах
4
Сравнение PlayStation Plus и Xbox Game Pass - что выбрать в 2024 году
4
Мое мнение о Poco Pad
2

Сейчас обсуждают

Владимир Фролов
11:33
Насколько сонивские геймпады удовлетворяют пользователей. Постоянно люди жалуются на дрифт стиков. А цена смешно боксовские и сонивские геймпады дороже большинства конкурентов на датчиках хола
为什么 Microsoft 和索尼不在游戏手柄中使用霍尔效应传感器 --- Почему Microsoft и Sony не используют датчики эффекта Холла в геймпадах
Михаил Кудрявцев
11:30
Всё достаем андроиды 5 версии и обновляем. пускай гугл офигеет что пятерка снова в моде!🤣
Google окончательно отказывается от поддержки Android Lollipop
Alex TOPMAN
11:29
Сколько же в тебе дерьма - просто капец...
Что даёт неправильное тестирование видеокарт, и почему не стоит включать DLSS 3.0 и RTX-ON
Shatun29
11:25
Только во влажных мечтах амудешников. В большинстве случаев всё сводилось к обновам БИОСа, в новых версиях зарезался CPU Current Limit, у меня с 511А до 200А и компенсация по вспомогательным напругам...
Intel готовит к выпуску новую линейку процессоров Core Ultra 200 Arrow Lake
OgoGoLog
11:24
Сейчас бы латиницу считать достижением англосаксонов...
МО РФ рассказало об особенностях применяемого в зоне СВО дрона-разведчика Supercam S350
Вячеслав Безруков
11:24
А какое выбрано разрешение я так понимаю как всегда никак нельзя. Тупо на глаз смотреть?
Mechrevo презентует игровую мышь Yao M510 за $10 с сенсором 4800 DPI и тремя вариантами подключения
Мимо
11:21
Лечиться не пробовал? Сходи, болезный, к психиатру на приём.
GeForce GTX 1060 vs Radeon RX 580 – почему нам не удалось найти скрытый потенциал на видеокартах AMD
Лев Карлин
11:20
Сложилось впечатление, что автор - жесткий нонконформист. Третьего ведьмака есть, за что критиковать, но подход был выбран крайне не убедительный. Соглашусь, что дикая охота, пожалуй, больше модная те...
The Witcher 3: Wild Hunt - чемоданы, плагиат и деградация игровой индустрии
Вячеслав Эрин
11:10
адекватные люди выбирают торрент
Сравнение PlayStation Plus и Xbox Game Pass - что выбрать в 2024 году
Dark_Cloud
11:08
Нет, конечно, это все поклеп и выдумки
Intel готовит к выпуску новую линейку процессоров Core Ultra 200 Arrow Lake
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем