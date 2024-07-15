Для карт NVIDIA заданы значения TDP.

В калькуляторе мощности для подбора блоков питания компании Seasonic накануне заметили появление невыпущенных видеокарт AMD и NVIDIA. Их можно было выбрать для расчёта и, хотя напрямую значения TDP видеокарт в калькуляторе не указаны, определить их не составило труда. Не исключено, что это просто заполнители, тем не менее, специалисты отмечают, что ранее были случаи, когда в подобных калькуляторах заблаговременно появлялись более или менее достоверные сведения о ещё неанонсированных видеокартах.

Источник изображения: Ryutaro Uozumi, Unsplash

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Начиная с видеокарт NVIDIA, ресурс VideoCardz сообщает о появлении в калькуляторе Seasonic пяти дискретных моделей GeForce RTX 50 различного класса. Флагманской RTX 5090 присвоено значение TDP, равное 500 Вт, что на 50 Вт больше TDP текущей настольной флагманской модели RTX 4090. Моделям RTX 5080, 5070 и 5060 присвоены TDP 350, 220 и 170 Вт соответственно – все эти показатели выше, чем у текущих моделей на величину от 20 до 55 Вт. Больше всего TDP вырос у RTX 5060, что оставляет надежды на достойное повышение характеристик относительно RTX 4060 текущего поколения. TDP младшей RTX 5050 в калькуляторе Seasonic составляет 100 Вт, этой модели, как и всем остальным, приписывают наличие 16-контактного разъёма питания.

В Wccftech также заметили, что в калькуляторе перечислены видеокарты AMD Radeon RX 7990 XTX, 7950 XTX и 7950 XT. Официально неизвестно о каких-либо планах AMD по обновлению существующей серии видеокарт, компания не торопится с подробностями и о следующей серии. По слухам, производительность новых видеокарт RDNA 4 станет намного лучше в играх с трассировкой лучей, однако без трассировки останется на прежнем уровне. В таком случае логично предположить, что новинки могли бы появиться как обновление существующей серии видеокарт, а не как новая серия, но пока это лишь предположения.

Возвращаясь к видеокартам NVIDIA GeForce RTX 50, стоит отметить, что официальной информации о них тоже крайне мало. Ходят слухи, что презентация первых моделей состоится в этом году, до начала следующего года выпустить могут две модели: RTX 5090 и 5080.