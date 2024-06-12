Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Vastarmor представляет белую Radeon RX 7800 XT Alloy White с тремя вентиляторами
Заводской разгон присутствует.

Ассортимент Vastarmor пополнила видеокарта Radeon RX 7800 XT Alloy White, аналог обычной Alloy в белом цвете, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Vastarmor

реклама

Специалисты ресурса также отмечают, что Alloy — это линейка среднего уровня, помимо неё производитель предлагает видеокарты Super Alloy более высокого класса и немного более простые варианты Starry Sky. В частности, рассматриваемая видеокарта разогнана производителем и может повышать частоту до 2565 МГц — это на 135 МГц выше, чем у варианта Starry Sky.

Источник изображения: Vastarmor

Vastarmor Radeon RX 7800 XT Alloy White оснащается системой охлаждения с тремя вентиляторами, кожух системы, вентиляторы, задняя панель окрашены в белый цвет. Видеокарта занимает 2,5 слота расширения, её длина 327,9 мм.

Источник изображения: Vastarmor

AMD Radeon RX 7800 XT оснащается полноценным графическим процессором Navi 32, в котором насчитывается 3840 потоковых процессоров, а также 16 ГБ видеопамяти GDDR6, что сильно выделяет видеокарту на фоне конкурентов.

#amd #видеокарты #amd radeon rx 7000 #vastarmor
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
NVIDIA может разочаровать геймеров в 2024 году — серия Blackwell не принесёт значительного роста fps
Разогнанный до 5,7 ГГц Ryzen 5 9600X едва догнал стоковый Core i5-14600K в однопоточной нагрузке
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi назвала смартфоны, которые получат Android 16, Android 17 и Android 18 на базе HyperOS
12
Reuters: Во время полёта к МКС на космическом корабле Starliner произошли четыре утечки гелия
3
В России налажено серийное производство твердосплавного режущего инструмента для нужд машиностроения
19
Китай продемонстрировал отслеживание полета F-22 через спутник
2
Создатель Telegram объяснил, почему он пользуется телефоном Samsung за 170 евро
2
На выставке HeliRussia-2024 показали первый белорусский ударный дрон Hunter с ракетами и пулемётом
2
Складной iPhone появится раньше, чем ожидалось и не будет похож на Galaxy Z Fold 5
1
Рособоронэкспорт проведёт презентацию отечественных боевых вертолетов на форуме Helirussia 2024
+
Анонсированы Resident Evil 7 и ремейк Resident Evil 2 для iPhone, iPad и Mac
+
Был MAN, стал БАЗ: в Петербурге начали выпуск кабин грузовиков Брянского автозавода
+
Высококлассные телефоны Samsung Galaxy первыми получат июньское обновление Android
1
На фоне презентации новой гиперзвуковой ракеты хуситы пообещали продолжать атаки на АУГ ВМС США
5
Китайские 5-нм чипы окажутся в десять раз дороже выпущенных на Тайване
12
Вывод монет Hamster Kombat будет доступен уже в июле
+
Легендарная Nokia Lumia 920 вот-вот вернется в новой версии на базе Android
3
Инженерный образец AMD Ryzen 5 9600X работает на частоте 5,7 ГГц на всех ядрах
10
Раскрыты подробности о мобильных видеокартах NVIDIA GeForce RTX 50
+
Call of Duty: Black Ops 6 будет занимать около 300 ГБ памяти
5
Швейцарские ученые создали первый в мире суперлазер на маленьком чипе
+
На берегу Каспийского моря построят город для развития IT-индустрии
+

Популярные статьи

"Abyss School" - не таких я помню школьниц (краткий обзор игры)
8
Ноутбук vs компьютер – как игровая сборка за 213 000р оказалась в 2 раза быстрее лэптопа за 285 000р
20
Core i9-14900KS vs Ryzen Threadripper PRO 7995WX – на что способен суперфлагман AMD в играх
7
Топ-9 самых холодных мест на планете Земля
12
Как работают телескопы - незаменимые инструменты всех астрономов
3
Эксперт Аткинсон: Вступив в бой с РФ, Запад проигрывает войну на четырех фронтах
2
Кибербезопасность: Российский менеджер паролей для компаний
10
Xbox Games Showcase 2024 - добейте выживших
5
О Петербургском международном экономическом форуме
14
США лихорадочно суетятся пытаясь догнать Россию и Китай в гиперзвуковой гонке — Asia Times
2

Сейчас обсуждают

VirussX
15:43
Вот пусть и ходят в наполненных подливой в шароварах. 🤣🤣🤣
Аргентина планирует передать Украине неисправные штурмовики Super Etendard без двигателей
VirussX
15:38
Тебя петуха разбанили что ли? А подружка сосикель где?
Раскрыты подробности о мобильных видеокартах NVIDIA GeForce RTX 50
Мимо
15:30
У тебя разве что толстый буй лежит на твоей мерзкой упоротой сине-зелёной роже.
Ryzen 7 7800X3D останется королем игровых сборок, даже после выхода Ryzen 9000
Мимо
15:29
Аузын жап, жылдас.
Ryzen 7 7800X3D останется королем игровых сборок, даже после выхода Ryzen 9000
От LoL до KeK один шаг
15:28
А, все ещё в цпуз играешь?
Разогнанный до 5,7 ГГц Ryzen 5 9600X едва догнал стоковый Core i5-14600K в однопоточной нагрузке
Мимо
15:28
Выкидыш - это твой мозг. То, от чего твой организм избавился ещё во время внуриутробного развития.
Ryzen 7 7800X3D останется королем игровых сборок, даже после выхода Ryzen 9000
Михаил Авраменко
15:26
А Бирма чем провинилась?
AMD подарит игру при покупке Radeon RX 7800XT или RX 7700XT
Михаил Авраменко
15:22
Окраинская власть давно под контролем иностранцев. Людей крепостными уже сделали со своей мобилизацией. Остался последний шаг: как в старину продавать целые деревни и города со всем имуществом и насел...
NYT: Власти Украины начнут распродажу госкомпаний и активов для пополнения слабеющей казны
N1ghtwish
15:18
Так он 12400F в разгоне до 5.4ГГц ели догнал.
Разогнанный до 5,7 ГГц Ryzen 5 9600X едва догнал стоковый Core i5-14600K в однопоточной нагрузке
Шахрух Хан
15:02
Беглый хохол Цымбал пробил очередное дно.
Выпущен Chimbalix 24.2 Alphachi, и почему работа по спецификациям в среде Linux это плохая идея
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем