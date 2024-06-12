Заводской разгон присутствует.

Ассортимент Vastarmor пополнила видеокарта Radeon RX 7800 XT Alloy White, аналог обычной Alloy в белом цвете, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Vastarmor

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Специалисты ресурса также отмечают, что Alloy — это линейка среднего уровня, помимо неё производитель предлагает видеокарты Super Alloy более высокого класса и немного более простые варианты Starry Sky. В частности, рассматриваемая видеокарта разогнана производителем и может повышать частоту до 2565 МГц — это на 135 МГц выше, чем у варианта Starry Sky.

Источник изображения: Vastarmor

Vastarmor Radeon RX 7800 XT Alloy White оснащается системой охлаждения с тремя вентиляторами, кожух системы, вентиляторы, задняя панель окрашены в белый цвет. Видеокарта занимает 2,5 слота расширения, её длина 327,9 мм.

Источник изображения: Vastarmor

AMD Radeon RX 7800 XT оснащается полноценным графическим процессором Navi 32, в котором насчитывается 3840 потоковых процессоров, а также 16 ГБ видеопамяти GDDR6, что сильно выделяет видеокарту на фоне конкурентов.