AMD готовит сильное предложение в сегменте искусственного интеллекта.

AMD в рамках Computex 2024 представила двухслотовую модификацию профессиональной видеокарты Radeon PRO W7900, сообщает Wccftech. Новая конструкция позволяет устанавливать в рабочие станции до четырёх таких карт, что с оригинальным трёхслотовым вариантов видеокарты было невозможно. Несмотря на более компактную конструкцию, характеристики не изменились, TDP остался прежним — 295 Вт. В длину видеокарта занимает 280 мм.

Источник изображения: AMD, Wccftech

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По данным AMD, Radeon PRO W7900 обеспечивает до 2,01 раз лучше по соотношению производительности к цене, чем NVIDIA RTX 6000 Ada. Для задач искусственного интеллекта W7900 предлагает много памяти: 48 ГБ позволит работать с большими языковыми моделями. Не исключено, что показатели улучшатся с новой версией вычислительной платформы ROCm 6.1.2 — её выпустят 19 июня вместе с W7900.

Источник изображения: AMD, Wccftech

Цены AMD Radeon PRO W7900 за рубежом составляет 3499 долларов США.

Помимо этого, AMD анонсировала на мероприятии серверные процессоры EPYC семейства Turin. Это настоящие монстры, предлагающие до 192 ядер и 384 потоков. Их должны выпустить во втором полугодии. Согласно внутренним тестам AMD, 128-ядерный процессор EPYC Turin от 2,5 до 5,4 раз быстрее 64-ядерного Intel Xeon Platinum 8592+ семейства Emerald Rapids 5-го поколения, в частности до 3,1 раз быстрее в молекулярной динамике.

Источник изображения: AMD, Wccftech

Ещё один анонс касался ускорителей вычислений. В четвёртом квартале AMD планирует выпустить ускорители Instinct MI325X на базе архитектуры CDNA 3. Они предложат 288 ГБ памяти HBM3E с пропускной способностью 6 ТБ/с. Вычислительная производительность на операциях FP16 оценивается компания в 1,3 петафлопс, а на операциях FP8 — в 2,6 петафлопс. Один такой ускоритель может запускать модели искусственного интеллекта с 1 триллионом параметров.

Источник изображения: AMD, Wccftech

Серию ускорителей Instinct MI350 на базе архитектуры CDNA 4 представят в 2025 году. Они будут поддерживать типы данных FP4/FP6, как и ускорители NVIDIA Blackwell. Архитектура CDNA 4 должна быть до 35 раз быстрее CDNA 3 в нагрузках, специфичных для ИИ.

В 2026 году AMD планирует представить серию Instinct MI400.